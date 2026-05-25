Công chức tài năng dự kiến nhận phụ cấp tăng thêm bằng 3 lần mức lương hiện hưởng

Dự thảo Nghị định chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đang được Bộ Tư pháp thẩm định trước khi trình Chính phủ thông qua.

Dự thảo được xây dựng để thay thế Nghị định 179/2024 của Chính phủ, nhằm cụ thể hóa các chủ trương mới của Bộ Chính trị và Luật Cán bộ, công chức 2025, Luật Viên chức 2025.

Đáng chú ý, dự thảo quy định người có tài năng bao gồm cán bộ, công chức, viên chức; chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành; nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp… So với quy định hiện hành, dự thảo bổ sung thêm nhiều nhóm đối tượng như chuyên gia, nhà khoa học pháp lý, luật gia, luật sư giỏi.

Người có tài năng được tuyển dụng công chức, viên chức có thể được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 300% mức lương hiện hưởng.

Dự thảo quy định rõ chính sách phụ cấp tăng thêm đối với người có tài năng được tuyển dụng vào làm công chức, viên chức: có thể được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 300% mức lương hiện hưởng trong thời gian 5 năm.

Ngoài ra, dự thảo cũng quy định người đã là cán bộ, công chức, viên chức có tài năng khi được tuyển dụng vào vị trí mới có thể được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 150% mức lương hiện hưởng trong thời gian 5 năm.

Việc bổ sung chính sách cụ thể được căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách của địa phương. UBND cấp tỉnh có thể xem xét, quyết định bổ sung chính sách hỗ trợ đối với người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Ưu tiên xem xét khi bổ nhiệm

Điểm đáng chú ý khác, người có tài năng còn được ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức. Cụ thể, với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng, việc tuyển dụng được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Bên cạnh đó, sau khi được tuyển dụng, người có tài năng còn được tạo điều kiện tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước; được ưu tiên tiếp cận thông tin, tài liệu chuyên môn; được đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc.

Đồng thời, người có tài năng cũng được ưu tiên xem xét khi bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc bổ nhiệm chức danh chuyên gia cao cấp; có thể thuộc trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét.

Theo dự thảo, việc tiếp tục hoặc thôi áp dụng chính sách sẽ căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ, đánh giá của cơ quan sử dụng và sản phẩm, công trình nghiên cứu, sáng tạo của người được áp dụng chính sách.

Theo dự thảo, Nghị định này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.