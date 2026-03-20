Công chúa Vbiz đời đầu tổn thương vì bị chê hết thời, bỏ ngang cả album

Mới đây, màn góp giọng của Bảo Thy trong MV Ai Thắng Ai kết hợp cùng Lohan đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Tuy nhiên, việc cô chỉ xuất hiện với tư cách khách mời trong một sản phẩm âm nhạc chung thay vì tung ra dự án cá nhân đã làm nhiều người hâm mộ không khỏi thắc mắc. Đứng trước những thắc mắc ngày càng lớn từ người hâm mộ xoay quanh việc khi nào cô mới chính thức ra sản phẩm cá nhân, Bảo Thy đã chính thức lên tiếng trải lòng. Lời tâm sự của cô nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, phơi bày áp lực thực tế mà một nghệ sĩ kỳ cựu phải đối mặt giữa guồng quay Vpop hiện tại.

Bảo Thy thẳng thắn thừa nhận cô vẫn chưa tìm được một sản phẩm âm nhạc nào đủ hay, đúng với mong muốn cá nhân mà vẫn tiếp cận được thị hiếu khán giả trẻ ngày nay. Việc dung hòa giữa màu sắc đặc trưng của bản thân và xu hướng âm nhạc hiện đại là rào cản quá lớn. Sự bế tắc này là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến quyết định hủy bỏ hoàn toàn dự án album vol 3.

Nữ ca sĩ chia sẻ bản thân vô cùng tiếc nuối khi phải gác lại dự án tâm huyết, nhưng cô buộc phải làm vậy để tránh phản ứng tiêu cực từ dư luận. Bảo Thy hiểu rõ nếu tung ra những ca khúc mang tư duy cũ, khán giả sẽ lập tức chê bai màu nhạc lỗi thời. Cô thú nhận bản thân đôi khi bị tổn thương nặng nề trước những lời phán xét trên mạng xã hội. Do đó, cô quyết định lùi lại, chọn sự bình yên thay vì đánh cược cảm xúc vào một sản phẩm chưa đủ độ chín. Cô khẳng định chỉ quay lại khi thực sự sẵn sàng, đồng thời hy vọng sẽ có duyên tìm được một bài hát chạm đến trái tim khán giả trong tương lai gần.

Nhìn lại hành trình sự nghiệp từ năm 2006, Bảo Thy bắt đầu nổi lên như một hiện tượng từ cuộc thi Miss Audition. Cô chính là một trong những cái tên tiên phong mở ra thời kỳ hoàng kim của dòng nhạc teen pop, đồng thời tạo nên trào lưu viết lời Việt cho các ca khúc nhạc Hoa, nhạc Hàn. Ở giai đoạn này, hàng loạt bản hit như 10 minutes , Please tell me why , Công chúa bong bóng hay Ngôi nhà hoa hồng đã đưa tên tuổi Bảo Thy phủ sóng khắp mọi nơi. Cô sở hữu lượng fan đông đảo và trở thành ký ức thanh xuân của thế hệ 8x, 9x.

Tuy nhiên, con đường nghệ thuật không phải lúc nào cũng trải hoa hồng. Giai đoạn 2012 đến 2015, Bảo Thy rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Những rắc rối liên quan đến vấn đề bản quyền nhạc ngoại cùng áp lực dư luận bủa vây khiến cô dần đánh mất cảm xúc với âm nhạc. Nữ ca sĩ buộc phải tạm ngưng hoạt động một thời gian dài để cân bằng lại tinh thần.

Phải đến năm 2017, cô mới thực sự có màn tái xuất bùng nổ khi đăng quang ngôi vị quán quân The Remix. Đây là cột mốc đánh dấu sự lột xác của Bảo Thy từ hình tượng công chúa kẹo ngọt sang phong cách trưởng thành, quyến rũ. Giai đoạn này, cô ghi dấu ấn với loạt ca khúc được đầu tư chỉn chu như Càng khó càng yêu , I can't breathe , Lollipop và đặc biệt là Là con gái phải xinh .

Dù sở hữu gia tài bản hit đồ sộ, Bảo Thy vẫn không ít lần vướng phải những tranh cãi xoay quanh giọng hát và tư duy âm nhạc. Ngay từ những ngày đầu ra mắt, cô đã bị nhiều người gắn mác ca sĩ mạng với chất giọng mỏng và yếu. Gần đây nhất vào năm 2022, đoạn clip Bảo Thy ngẫu hứng cover ca khúc Cô đơn trên sofa đã vấp phải làn sóng chê bai dữ dội vì hát chênh phô, lệch tông. Chính nữ ca sĩ sau đó cũng phải lên tiếng thừa nhận màn trình diễn đó nghe quá tệ do phút ngẫu hứng không chuẩn bị kỹ lời.

Không chỉ vậy, tư duy âm nhạc của cô cũng là vấn đề được bàn tán xôn xao. Dù từng thử sức với EDM sôi động, Bảo Thy vẫn thường có xu hướng quay về với vùng an toàn là thể loại ballad. Một bộ phận khán giả nhận định cấu trúc bài hát của cô đã cũ kỹ, thiếu sự đột phá và vẫn mang đậm màu sắc của mười năm trước. Đứng trước sự chuyển mình mạnh mẽ của thế hệ nghệ sĩ Gen Z, âm nhạc của Bảo Thy bị đánh giá là chưa thực sự tiệm cận với xu hướng hiện đại.

Kể từ khi kết hôn vào năm 2019, Bảo Thy gần như lùi hẳn về hậu trường để chăm lo gia đình và tập trung kinh doanh. Việc thưa thớt ra nhạc và ít hoạt động nghệ thuật đã phần nào khiến sức nóng tên tuổi của cô giảm sút, đồng thời vô tình tạo ra rào cản khiến nữ ca sĩ khó bứt phá khỏi vùng an toàn bấy lâu.

Dù vậy, những thông tin trong thời gian gần đây cho thấy Bảo Thy không hề có ý định dừng lại. Tính đến thời điểm hiện tại, nữ ca sĩ cho biết vẫn đang chuẩn bị cho những dự án tiếp theo. Thực tế, màn góp giọng mới nhất của Bảo Thy trong Ai Thắng Ai cùng Lohan, nữ ca sĩ đã được nhiều lời khen ngợi nhờ mang đến một chút sự đột phá, mới mẻ trong cách xử lý bài hát. Bước đệm nhỏ nhưng quan trọng này đang tạo ra sự kỳ vọng lớn từ công chúng vào sản phẩm cá nhân tiếp theo của Bảo Thy. Việc cô dám đối diện với những lời khen chê để trăn trở tìm ra hướng đi đúng đắn cho thấy ngọn lửa đam mê với nghề vẫn chưa từng tắt. Khán giả hoàn toàn có quyền chờ đợi một màn tái xuất thực sự bùng nổ hơn của Bảo Thy.