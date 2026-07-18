Công chúa showbiz mới 19 tuổi bị “o ép” vòng 1 đến nghẹt thở, công ty quản lý hứng trọn chỉ trích

Trang phục táo bạo của nữ ca sĩ được nhiều người nhận xét là chưa phù hợp.

Thời gian gần đây, hình ảnh và phong cách thời trang của Ahyeon nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ. Bắt đầu từ những sân khấu thuộc tour diễn mới của BABYMONSTER, loạt trang phục được ê-kíp chuẩn bị cho nữ idol liên tục trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội.

Trang phục gây tranh cãi của Ahyeon

Trong các đêm diễn, Ahyeon xuất hiện với bộ trang phục màu đen có thiết kế cúp ngực, đính kết lấp lánh, kết hợp găng tay dài và mái tóc xoăn buông nhẹ. Phom dáng ôm sát cùng phần cổ cắt sâu giúp nữ idol nổi bật dưới hệ thống ánh sáng sân khấu.

Đi cùng tạo hình trưởng thành là biểu cảm sắc sảo và nguồn năng lượng mạnh mẽ quen thuộc. Trong nhiều đoạn fancam được chia sẻ, Ahyeon nhanh chóng trở thành tâm điểm nhờ khả năng bắt camera, thần thái tự tin và cách kiểm soát sân khấu.

Trang phục o ép vòng một của Ahyeon khiến nhiều người hâm mộ bức xúc

Tuy nhiên, chính bộ trang phục này cũng kéo theo hai luồng ý kiến trái chiều. Nhiều khán giả cho rằng Ahyeon hiện đã 19 tuổi và có thể thử nghiệm hình ảnh trưởng thành hơn. Tạo hình màu đen, phom dáng ôm sát được nhận xét phù hợp với thần thái sắc sảo, biểu cảm mạnh và phong cách sân khấu mà BABYMONSTER đang theo đuổi. Một số ý kiến còn cho rằng Ahyeon đủ khả năng kiểm soát những tạo hình táo bạo, thay vì mãi bị đóng khung trong hình ảnh trẻ trung của giai đoạn mới ra mắt.

Nhiều khán giả cho rằng Ahyeon hiện đã 19 tuổi và có thể thử nghiệm hình ảnh trưởng thành hơn

Ngược lại, không ít người lại hướng sự chỉ trích về phía YG Entertainment và ê-kíp tạo hình. Theo nhóm ý kiến này, việc Ahyeon đã bước sang tuổi 19 không đồng nghĩa công ty có thể liên tục lựa chọn những thiết kế quá gò bó, cắt sâu và thiếu độ chắc chắn khi biểu diễn. Với cường độ vũ đạo mạnh, trang phục dễ xê dịch có thể khiến nữ idol mất tập trung và phải tự điều chỉnh ngay trên sân khấu.

Không ít người lại hướng sự chỉ trích về phía YG Entertainment và ê-kíp tạo hình

Một bộ phận người hâm mộ nhấn mạnh Ahyeon mới chỉ bước qua tuổi trưởng thành và vẫn đang ở giai đoạn đầu sự nghiệp. Cô vốn đã nổi bật nhờ visual, thần thái cùng khả năng hát, rap và nhảy nên không cần những bộ trang phục quá táo bạo để trở thành tâm điểm. Điều họ yêu cầu ở YG là tạo hình phù hợp với cá tính của nghệ sĩ nhưng vẫn phải bảo đảm sự thoải mái, chắc chắn và an toàn trong suốt màn trình diễn.

Tranh cãi càng được chú ý khi đây không phải lần đầu Ahyeon xuất hiện trong những thiết kế ôm sát hoặc có phần thân trên khá táo bạo. Việc phong cách này lặp lại khiến nhiều người nghi ngờ đây có thể là định hướng hình ảnh mới mà YG đang xây dựng cho nữ idol, thay vì lựa chọn ngẫu nhiên trong một đêm diễn.

Tháng 12 năm 2025, Ahyeon cũng từng gây tranh cãi vì trang phục bó sát không phù hợp

Ahyeon tên đầy đủ là Jung Ahyeon, sinh năm 2007. Cô là một trong những thành viên nổi bật nhất của BABYMONSTER, nhóm nhạc nữ trực thuộc YG Entertainment. Ngay từ giai đoạn trước khi chính thức ra mắt, Ahyeon đã được xem là “át chủ bài” nhờ sở hữu bộ kỹ năng khá toàn diện. Nữ idol có thể hát, rap, nhảy và thường xuyên đảm nhận những đoạn cao trào trong các tiết mục của nhóm. Visual sắc sảo cùng khả năng làm chủ biểu cảm cũng giúp cô nhanh chóng thu hút lượng người hâm mộ lớn.

Ahyeon là thành viên nổi bật của YG được gọi là “công chúa YG thế hệ mới”

Ahyeon còn được gọi là “công chúa YG thế hệ mới” vì vị trí nổi bật trong BABYMONSTER và mức độ kỳ vọng mà công chúng dành cho cô. Phong thái tự tin, gương mặt có nét sang chảnh cùng khả năng đảm nhận nhiều vai trò khiến nữ idol thường xuyên được đặt cạnh Jennie. Những danh xưng như “Jennie thế hệ mới” hay “Jennie thứ hai” cũng xuất hiện từ khi cô còn là thực tập sinh.

Bên cạnh ngoại hình được đánh giá nổi bật trong lứa idol thế hệ 5, Ahyeon còn được biết đến nhờ chất giọng sáng, nội lực và khả năng xử lý những nốt cao. Các video biểu diễn trước khi ra mắt từng giúp cô ghi điểm bởi giọng hát khỏe và phong thái tự tin.

Ahyeon luôn là tâm điểm chú ý của công chúng từ kỹ năng cho đến ngoại hình

Tuy nhiên, sự chú ý lớn cũng kéo theo áp lực không nhỏ. Thời gian gần đây, phong độ của Ahyeon liên tục được đặt lên bàn cân. Một số khán giả cho rằng giọng hát của cô không còn giữ được độ dày và sự ổn định như thời thực tập sinh, trong khi những người khác nhận định lịch trình dày đặc và yêu cầu vũ đạo cao có thể ảnh hưởng đến phần thể hiện trực tiếp.

Vì thế, mỗi lần Ahyeon xuất hiện, công chúng không chỉ quan tâm đến âm nhạc hay kỹ năng sân khấu. Trang phục, biểu cảm, cách hát và cả những khoảnh khắc nhỏ trong fancam đều có thể nhanh chóng trở thành chủ đề tranh luận.

Tranh cãi xung quanh Ahyeon còn lan san việc YG xây dựng hình tượng cho idol

Tạo hình táo bạo tại tour diễn lần này tiếp tục cho thấy vị trí đặc biệt của Ahyeon trong BABYMONSTER. Cô là một trong những thành viên dễ thu hút sự chú ý nhất, nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với những tiêu chuẩn khắt khe nhất. Tranh cãi hiện tại vì vậy không chỉ xoay quanh một bộ trang phục, mà còn đặt ra câu hỏi về cách YG cân bằng giữa hình ảnh trưởng thành, sự an toàn trên sân khấu và độ tuổi của nghệ sĩ.

Ảnh: X