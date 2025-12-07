“Công chúa giá đáo” quét sạch thảm đỏ vì quá đẹp, bao nhiêu mỹ từ cũng không tả hết nhan sắc này

Chiều 6/12, lễ trao giải Asia Artist Awards (AAA) diễn ra tại Đài Loan, Trung Quốc đã lập tức trở thành tâm điểm châu Á khi quy tụ dàn sao “khổng lồ” của Kpop: IU, Park Bo Gum, Lee Jun Ho, Kim Yoo Jung, IVE, Stray Kids, CORTIS… Jang Wonyoung được AAA ưu ái đặc cách 5 năm liên tiếp làm MC, năm nay song hành cùng Lee Jun Ho trong vai trò dẫn dắt. Khoảnh khắc công chúa Kpop đặt chân xuống thảm đỏ AAA lập tức viral rầm rộ.

Khoảnh khắc thảm đỏ AAA 2025 của Jang Wonyoung gây sốt

Trở lại với hình tượng công chúa trứ danh, Jang Wonyoung chọn một chiếc váy bồng bềnh màu hồng pastel, phom dáng nhẹ như mây, tôn trọn mọi đường nét đắt giá. Làn da sáng phát sáng, bờ vai mảnh như tạc, gương mặt nhỏ hoàn hảo cùng đôi mắt long lanh khiến bước đi của cô giống hệt hình ảnh công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Khi Wonyoung ngồi cùng Lee Jun Ho trên xe tiến vào thảm đỏ, khoảnh khắc cả hai bước xuống thảm đỏ tạo giác đã trở thành khoảnh khắc “để đời”. Jun Ho lịch lãm, còn Wonyoung đẹp đến mức không góc quay nào diễn tả hết được. Camera lia đến đâu, visual của cô nàng "hốt" sạch spotlight tới đó. Jang Wonyoung và Lee Jun Ho còn khiêu vũ trên thảm đỏ, tạo nên khung hình cổ tích khiến fan mê mẩn.

Chú thích ảnh

Khung cảnh như cổ tích

Jang Wonyoung 5 lần liên tiếp dẫn dắt AAA

Cận cảnh visual Jang Wonyoung

Sự nghiệp của Jang Wonyoung là một hành trình ấn tượng hiếm có, bắt đầu từ khi vẫn còn là một cô bé 14 tuổi tham gia Produce 48. Tại chương trình, Wonyoung xuất hiện với sự tự tin đáng kinh ngạc, đạt hạng 1 chung cuộc và trở thành center của IZ*ONE. Nhóm nhạc dự án kết thúc vào tháng 4/2021, Jang Wonyoung tái debut cùng IVE vào cuối năm 2021 và ngay lập tức bước vào thời kỳ huy hoàng nhất. IVE bùng nổ với Eleven, Love Dive, After Like, Kitsch, Baddie, Heya, Accendio… Wonyoung trở thành công chúa Kpop thống trị mạng xã hội châu Á.

Jang Wonyoung xinh phát sáng trên thảm đỏ:

Một trong những điểm nhấn lớn nhất trong hành trình sự nghiệp của Wonyoung chính là mối duyên đặc biệt với AAA. Từ năm 2021 đến 2025, Jang Wonyoung liên tục được chọn làm MC chính của lễ trao giải - một nhiệm vụ không hề dễ dàng, đòi hỏi sự chuyên nghiệp, ngoại ngữ tốt và khả năng giữ năng lượng suốt nhiều giờ liền. Năm 2023, Wonyoung đứng trên giày cao gót hơn 7 tiếng và vẫn giữ được phong thái hoàn hảo. Năm 2024, công chúa Kpop tiếp tục dẫn cùng Sung Hanbin và Ryu Junyeol. Và năm nay, khi sánh đôi cùng Lee Jun Ho trong năm thứ 5 liên tiếp, Wonyoung được lễ trao giải tặng danh hiệu "biểu tượng AAA".

Jang Wonyoung sánh đôi cùng Lee Jun Ho:

Thảm đỏ AAA cũng chính là nơi hình tượng “Công chúa Kpop” của Wonyoung được củng cố qua từng năm. Cứ mỗi lần nữ thần tượng 2k4 bước ra, mạng xã hội lại nổ tung với visual lấp lánh, váy áo như phát sáng và thần thái của người sinh ra để toả sáng. Lễ trao giải năm nay chứng kiến một Jang Wonyoung trưởng thành, xinh đẹp và tự tin hơn bao giờ hết. Công chúng gọi khoảnh khắc Jang Wonyoung xuất hiện trên thảm đỏ là “Công chúa giá đáo”. AAA như định mệnh, luôn là sân khấu nơi Jang Wonyoung thể hiện trọn vẹn nhất sức hút của mình.