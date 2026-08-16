"Công chúa băng giá" lừng danh showbiz: Thời gian như đóng băng trên gương mặt suốt 13 năm!

13 năm trôi qua kể từ khi Krystal 19 tuổi, thời gian đã chứng minh rằng nhan sắc và khí chất của cô thuộc hàng “hiếm có khó tìm”.

Mạng xã hội những ngày gần đây lại một lần nữa “dậy sóng” với bộ ảnh so sánh Krystal Jung năm 19 tuổi và hiện tại ở tuổi 32. Một bên là hình ảnh cô nàng trong giai đoạn làm idol và chập chững đóng phim - khuôn mặt sắc sảo, đôi mắt lạnh lùng, thần thái công chúa băng giá đầy khí chất. Một bên là Krystal năm 2026, vẫn nguyên vẹn nét đẹp ấy. Thời gian dường như đã “đóng băng” trên gương mặt cô. Không chỉ không làm nhạt đi vẻ đẹp, 13 năm trôi qua còn khiến nhan sắc của Krystal trở nên mặn mà, cuốn hút và chín chắn hơn theo cách rất riêng. Cô vẫn xứng đáng với danh xưng “mỹ nhân băng giá” đình đám của Kbiz.

Đây là Krystal năm 19 tuổi. Ảnh: Facebook

Còn đây là mỹ nhân này ở hiện tại. Ảnh: X

Nét đẹp “đóng băng” theo thời gian

Ở tuổi 19, Krystal đã khiến khán giả phải trầm trồ với vẻ đẹp lạnh lùng, sắc sảo. Gương mặt trái xoan thanh tú, sống mũi cao, đôi mắt to tròn nhưng ánh nhìn luôn mang một chút xa cách lạch lùng. Đôi môi mỏng, đường viền rõ nét, kết hợp với thần thái lạnh lẽo đã tạo nên hình ảnh “công chúa băng giá” kinh điển. Nhiều người từng nhận xét rằng vẻ đẹp của cô giống như được tạc từ băng tuyết - trong trẻo, sắc lạnh nhưng lại có sức hút kỳ lạ, khiến người khác không thể rời mắt.

Cận cảnh nhan sắc của "công chúa băng giá" cách đây 13 năm. Ảnh: X

Đến năm 2026, khi đã bước sang tuổi 32, Krystal vẫn giữ nguyên những đường nét ấy. Da dẻ vẫn trắng mịn, đường nét khuôn mặt gần như không thay đổi, chỉ có phần gì đó chín chắn và sâu lắng hơn. Ánh mắt không còn quá lạnh lẽo như thuở đôi mươi, mà thêm phần sâu sắc, trải nghiệm. Nụ cười hiếm hoi của cô cũng trở nên dịu dàng hơn, nhưng vẫn giữ đúng chất “băng giá” mà người hâm mộ yêu thích. Nhiều netizen bình luận rằng thời gian trôi qua chỉ càng khiến Krystal thêm cuốn hút.

Chính sự “bất biến” này đã khiến bộ ảnh so sánh trở thành viral. Không chỉ là sự ngưỡng mộ nhan sắc, mà còn là sự thán phục trước khả năng chăm sóc bản thân và duy trì khí chất của một người nghệ sĩ đã bước qua hơn một thập kỷ trong showbiz khắc nghiệt.

Thời gian chỉ càng khiến Krystal thêm xinh đẹp cuốn hút. Ảnh: X

Từ cô bé nhỏ tuổi đến ngôi sao Kpop

Krystal Jung tên thật là Chrystal Soo Jung (Jung Soo Jung), sinh ngày 24/10/1994 tại San Francisco, California, Mỹ. Krystal có chị gái là Jessica Jung - cựu thành viên nhóm nhạc SNSD đình đám.

Năm 2000, khi mới 5 tuổi, trong chuyến về Hàn Quốc thăm họ hàng, cả 2 chị em đã được nhân viên của SM Entertainment phát hiện tại một trung tâm thương mại. Jessica được nhận vào công ty ngay, còn Krystal vì còn quá nhỏ nên phải đợi đến năm 2006 mới chính thức trở thành thực tập sinh. Trước đó, cô đã xuất hiện trong một số quảng cáo và MV như Wedding March của Shinhwa.

Cặp chị em đình đám showbiz Jessica - Krystal. Ảnh: Power Circle

Năm 2009, ở 14 tuổi, Krystal chính thức ra mắt với nhóm f(x) qua single La Cha Ta. Trong nhóm, cô đảm nhận vị trí lead vocal, visual và thành viên nhỏ tuổi nhất. f(x) nổi tiếng với phong cách âm nhạc mới mẻ, concept độc đáo và vũ đạo mạnh mẽ. Còn Krystal nhanh chóng trở thành một trong những visual hàng đầu của nhóm nhờ nhan sắc lạnh lùng, khí chất cao quý. Ngoài hoạt động nhóm, Krystal còn thử sức với nhiều lĩnh vực khác và cùng chị gái Jessica tạo thành bộ đôi "Jungsis" đình đám showbiz.

Ảnh: X

Krystal ra mắt cùng f(x) năm 2009. Ảnh: X

Hành trình chuyển mình thành diễn viên và đời tư kín tiếng

Dù nổi tiếng với tư cách idol, Krystal đã sớm cho thấy tiềm năng diễn xuất. Năm 2010, cô xuất hiện trong sitcom More Charming By Day và nhận giải Nữ diễn viên mới xuất sắc. Sau đó là High Kick 3 và bước ngoặt lớn nhất The Heirs, nơi cô vào vai Lee Bona - cô tiểu thư giàu có, kiêu kỳ nhưng sâu bên trong đầy tổn thương. Vai diễn này giúp tên tuổi của Krystal lan rộng không chỉ trong giới Kpop mà còn ở mảng phim ảnh.

Năm 2014, cô đảm nhận vai chính đầu tiên trong My Lovely Girl bên cạnh Bi Rain. Những năm tiếp theo, Krystal liên tục xuất hiện trong các dự án đáng chú ý như Prison Playbook, Cô Dâu Thủy Thần, Player, Search, Police University, Crazy Love. Cô cũng tham gia điện ảnh với các phim như More Than Family, Sweet & Sour, Cobweb. Đến nay, Krystal bất ngờ trở lại với âm nhạc khi phát hành single solo Solitary, đánh dấu bước đi độc lập rõ nét hơn.

Krystal dần chuyển mình thành diễn viên. Ảnh: X

Khác với nhiều đồng nghiệp, Krystal luôn giữ đời tư khá kín đáo. Mối quan hệ công khai duy nhất được biết đến là với Kai (EXO) từ năm 2016 đến giữa năm 2017. Cả hai sau đó chia tay vì lịch trình quá bận rộn. Từ đó đến nay, cô gần như không để lộ thông tin về chuyện tình cảm, càng làm tăng thêm vẻ “lạnh lùng”, khó gần trong mắt công chúng.

13 năm trôi qua kể từ khi Krystal 19 tuổi, thời gian đã chứng minh rằng nhan sắc và khí chất của cô thuộc hàng “hiếm có khó tìm”. Không chỉ giữ được vẻ đẹp sắc sảo, lạnh lùng, cô còn dần hoàn thiện mình thành một diễn viên thực thụ với nhiều vai diễn đa dạng. Bộ ảnh so sánh viral vừa qua không chỉ là lời khen ngợi nhan sắc, mà còn là sự ghi nhận của công chúng dành cho một người nghệ sĩ biết giữ vững bản sắc của mình giữa dòng chảy thời gian. Mỹ nhân băng giá năm nào giờ đây vẫn lạnh lùng, sắc sảo và ngày càng cuốn hút hơn bao giờ hết.

Ảnh: Marie Claire

Ảnh: X

Ảnh: X