Một lần thử vẽ búp bê truyền thống của Công chúa Aiko bất ngờ tạo sức hút lớn, giúp sản phẩm thủ công địa phương được nhiều người tìm mua.

Đôi khi, sức ảnh hưởng của một thành viên hoàng gia không nằm ở những bộ trang phục đắt đỏ hay sự kiện long trọng, mà đến từ những khoảnh khắc rất đỗi bình thường. Công chúa Aiko, con gái duy nhất của Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako, mới đây đã khiến công chúng Nhật Bản thích thú với một trải nghiệm đặc biệt trong chuyến thăm tỉnh Tottori. Chỉ là hoạt động tự tay vẽ khuôn mặt cho một con búp bê truyền thống, nhưng sự vụng về đáng yêu cùng những câu nói hài hước của Công chúa đã thu hút sự chú ý, thậm chí góp phần khiến món đồ thủ công địa phương trở nên nổi tiếng hơn.

Điều thú vị là trong khi nhiều du khách tìm đến Nhật Bản để mua sắm mỹ phẩm, quần áo hay những món đồ chơi hiện đại, một con búp bê giấy bồi có lịch sử hàng trăm năm lại bất ngờ được quan tâm nhờ chuyến ghé thăm của Công chúa Aiko. Theo truyền thông địa phương, lượng khách tìm đến cơ sở sản xuất tăng lên sau khi hình ảnh Công chúa trải nghiệm làm búp bê được phát sóng, cho thấy sức hút đáng kể của những món đồ thủ công truyền thống khi được công chúng biết đến rộng rãi.

Công chúa Aiko lỡ tay vẽ lông mày quá đậm, màn đối đáp với nghệ nhân khiến mọi người bật cười

Ngày 18/10/2026, trong chuyến thăm đầu tiên đến tỉnh Tottori, Công chúa Aiko ghé khu phố cổ Kurayoshi Shirakabe Dozogun, nơi nổi tiếng với những ngôi nhà mái ngói đỏ và kho tường trắng mang kiến trúc từ thời Edo, Meiji. Tại đây, Công chúa tham gia trải nghiệm vẽ mặt cho búp bê Hakota, một loại đồ chơi truyền thống của thành phố Kurayoshi được chế tác bằng kỹ thuật bồi nhiều lớp giấy Nhật lên khuôn.

Trong chiếc tạp dề màu xám, Aiko chăm chú quan sát sản phẩm mẫu, thử phác họa trên giấy trước khi cầm cọ vẽ trực tiếp lên khuôn mặt búp bê. Thoạt nhìn, công việc có vẻ khá đơn giản, nhưng để tạo nên đôi mắt cân đối, hàng lông mày mềm mại và biểu cảm tự nhiên lại đòi hỏi sự khéo léo đáng kể. Công chúa cũng không giấu được cảm giác hồi hộp khi bắt đầu, thậm chí thú nhận rằng tay mình đang run. Đến lúc vẽ đôi lông mày, Aiko bất ngờ nhận ra nét cọ có vẻ hơi quá tay và thốt lên rằng mình đã vẽ lông mày quá đậm.

Khoảnh khắc đáng yêu nhất xuất hiện khi Công chúa hỏi nghệ nhân nên xử lý thế nào với phần lông mày bị lệch. Người hướng dẫn nhanh chóng trấn an rằng chẳng có vấn đề gì, bởi có thể xem đây là nét độc đáo của một sản phẩm thủ công. Thay vì chỉ mỉm cười cảm ơn, Aiko liền hài hước hỏi lại liệu ông có đang cố gắng quá sức để động viên mình hay không. Câu nói duyên dáng khiến những người có mặt bật cười, đồng thời tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của chuyến thăm.

Khi sản phẩm hoàn thành, Công chúa cho biết sẽ mang về trưng bày như một kỷ niệm. Đặc biệt, khi người làm nghề dành lời khen cho khả năng vẽ của Aiko và đùa rằng Công chúa hoàn toàn có thể trở thành người kế nghiệp, cô khiêm tốn đáp rằng mình cần rèn luyện tay nghề thêm. Những đoạn hội thoại sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội Nhật Bản, thu hút nhiều lời khen dành cho sự tự nhiên và khiếu hài hước của Công chúa.

Con búp bê truyền thống bất ngờ được săn đón, sức hút của Công chúa Aiko khiến người làm nghề vui mừng

Hakota là loại búp bê truyền thống có lịch sử từ thời Edo tại thành phố Kurayoshi. Sản phẩm được làm bằng kỹ thuật giấy bồi, thường mang hình dáng một bé gái với khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng và trang phục truyền thống. Trong văn hóa địa phương, những con búp bê này không đơn thuần là đồ chơi mà còn chứa đựng lời cầu chúc trẻ em lớn lên khỏe mạnh, bình an, tránh bệnh tật và những điều không may. Đây cũng là một trong những nghề thủ công được người dân Kurayoshi nỗ lực bảo tồn qua nhiều thế hệ.

Trước đây, hoạt động làm búp bê Hakota chủ yếu được biết đến trong cộng đồng yêu thích văn hóa truyền thống hoặc những du khách ghé thăm khu phố cổ. Tuy nhiên, sau khi Công chúa Aiko trực tiếp trải nghiệm và hình ảnh được phát sóng trên truyền hình, cơ sở sản xuất đã nhận được sự quan tâm lớn hơn từ công chúng. Theo thông tin được truyền thông địa phương Nhật Bản thuật lại, người làm nghề cho biết có những ngày bình thường gần như không bán được sản phẩm nào, nhưng sau chuyến thăm, sức mua có thời điểm tăng khoảng 5–6 lần. Nhu cầu trải nghiệm tự tay vẽ mặt búp bê cũng tăng lên khi nhiều người muốn thử hoạt động giống Công chúa.

Sự quan tâm dành cho Hakota không chỉ thể hiện ở các cửa hàng. Thư viện tỉnh Tottori còn tổ chức trưng bày những món đồ chơi dân gian địa phương từ ngày 13/11 đến 9/12/2026, trong đó có búp bê Hakota với nhiều kích thước khác nhau. Phía thư viện cũng nhắc đến chuyến thăm và hoạt động vẽ búp bê của Công chúa Aiko như một trong những lý do khiến sản phẩm truyền thống này nhận được nhiều sự chú ý.

Điều đáng nói là đây không phải món đồ có vẻ ngoài quá cầu kỳ hay giá trị xa xỉ. Bản thân một con búp bê giấy bồi có thể rất nhỏ bé, nhưng lại chứa đựng lịch sử, kỹ thuật thủ công và tâm huyết của người làm nghề. Khi hình ảnh Công chúa Aiko tỉ mỉ vẽ từng đường nét được chia sẻ rộng rãi, nhiều người không chỉ tò mò về sản phẩm mà còn bắt đầu quan tâm đến câu chuyện văn hóa phía sau nó. Đây có lẽ là hiệu ứng đáng quý nhất mà chuyến thăm mang lại.

Ngoài trải nghiệm thủ công, trong ngày 18/10, Công chúa Aiko còn tham dự các hoạt động liên quan đến phòng chống thiên tai, trò chuyện với những người từng trải qua trận động đất tại miền trung Tottori năm 2016. Cô chăm chú lắng nghe những ký ức về thời điểm xảy ra thảm họa, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mỗi cá nhân chủ động chuẩn bị và nâng cao ý thức phòng tránh thiên tai. Công chúa cũng ghé thăm bảo tàng tưởng niệm cựu võ sĩ sumo nổi tiếng Kotōzakura, người xuất thân từ Kurayoshi, và thể hiện sự quan tâm đặc biệt với những hiện vật được trưng bày.

Từ một chuyến thăm có lịch trình chính thức, khoảnh khắc để lại ấn tượng mạnh với công chúng lại là hình ảnh Công chúa Aiko trong chiếc tạp dề giản dị, cẩn thận cầm cọ và bật cười vì lỡ vẽ lông mày quá đậm. Không cần những nghi thức phức tạp, sự chân thành và cách giao tiếp tự nhiên đã giúp cô tạo được cảm giác gần gũi với người dân, đồng thời đưa một sản phẩm thủ công truyền thống đến với đông đảo công chúng hơn.

Có lẽ sức hút của Công chúa Aiko nằm ở chính những điều nhỏ bé ấy: Không chỉ đến để tham quan, cô thực sự dành thời gian tìm hiểu, trải nghiệm và trân trọng những giá trị văn hóa của địa phương.

*Theo FNN Prime Online, ABEMA TIMES, TBS News DIG, Thư viện tỉnh Tottori và thông tin du lịch Kurayoshi.