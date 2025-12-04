Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một video trận đánh tại làng Chervone thuộc tỉnh Zaporozhye, kèm theo thông báo về việc lực lượng Vostok thiết lập quyền kiểm soát khu vực này.

Theo tuyên bố của Bộ, các đơn vị tấn công thuộc Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới Cận vệ 38 trực thuộc Quân đội 35 đã kiểm soát các vị trí then chốt ở Chervone và đẩy lực lượng Ukraine ra khỏi tuyến phòng ngự.

Bộ cho biết trong quá trình chiến đấu đã có hơn 10 phương tiện và một số lượng đáng kể quân nhân Ukraine bị vô hiệu hóa, đồng thời hơn 12 km² diện tích đã nằm dưới quyền kiểm soát của nhóm Vostok.

Thông báo cũng nêu việc thành công tại khu vực Zeleny Gay đã tạo điều kiện vô hiệu hóa các đơn vị Quân đội Ukraine bị bao vây.

Bộ trên cho biết, việc kiểm soát Chervone đã mở thêm lối cho các đơn vị nhóm Vostok tiến theo hướng Gulyaipole, đồng thời làm phức tạp việc tổ chức phòng thủ của phía Ukraine tại khu vực này.

Video được công bố cho thấy hậu quả của các đòn tấn công dữ dội vào các vị trí kiên cố. Những cột khói lớn bốc lên trên khu khu dân cư; nhiều công trình bị phá hủy hoặc cháy rụi.

Hình ảnh quay từ drone mô tả tiến công của các nhóm tấn công nhỏ trên khu vực trống trải và trong rừng. Trong đó, một chiếc drone FPV tấn công trúng một vật thể được ngụy trang.

Phần video quay trên khu dân cư cho thấy nhà cửa bị phá hủy, hố bom và dấu vết giao tranh dọc theo các tuyến đường và ngoại vi.

Cuối video, các đơn vị Nga di chuyển trong làng và giương cờ thể hiện việc thiết lập quyền kiểm soát khu định cư.



