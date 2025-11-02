Đoạn video cho thấy trận chiến của binh sĩ Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 60 thuộc Quân đội Tập hợp Hỗn hợp Vệ binh số 5 giành quyền kiểm soát làng Krasnogorskoye (Krasnogorsky) thuộc tỉnh Zaporozhye.

Lực lượng trên phối hợp chặt chẽ với các tổ vận hành UAV, những đơn vị quan sát từ trên không để báo cáo các điểm đặt cối, tổ súng máy và hầm hào đối phương.

“Tổ chúng tôi đã tiến tới đúng điểm chỉ định và không tổn thất, mọi thứ ổn. Trong 2 ngày chúng tôi đã chiến đấu với họ ở đó. Hầm hào của họ rất kiên cố. Tuy nhiên, cuộc tấn công ban đêm đã phá khiến hầm ở đó không còn gì” – binh sĩ Nga có tên hiệu ông Kuba nói.

Trong quá trình kiểm soát các vành rừng liền kề, binh sĩ Nga sử dụng thủ thuật tấn công theo đôi, vừa trấn áp vừa che chắn, kết hợp dùng lựu đạn để làm sạch công sự.

Xạ thủ có tên hiệu Petrukha cho biết binh sĩ Ukraine ít kinh nghiệm, hoảng loạn và bỏ vị trí. Khi bị tấn công ở vành rừng, họ đầu hàng ngay.

Sau các đợt tấn công, phía tác chiến Nga báo cáo tổn thất lớn về sinh lực và xe bọc thép của đối phương. Sau khi rà soát khu dân cư, phía Nga tìm thấy nhiều thiết bị và phù hiệu của các đơn vị nước ngoài.

Nhóm Vostok của Nga tiến lên được vài km, kiểm soát vị trí trên các tuyến mới, tạo điều kiện để tiếp tục phát triển thành công.

Bộ Quốc phòng Nga trước đó thông báo kiểm soát Krasnogorsk ngày 30/10.