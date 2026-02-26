Theo nội dung được công bố, các nhóm xung kích thuộc Trung đoàn Bộ binh Cơ giới số 82 đã tiến công và kiểm soát khu dân cư này trong đợt tấn công. Các khẩu đội pháo binh đảm nhiệm hỏa lực yểm trợ, chế áp các điểm bắn và vị trí phòng thủ kiên cố của phía Ukraine.

Lực lượng vận hành drone thực hiện trinh sát đường không liên tục 24/24 giờ, hiệu chỉnh hỏa lực và tấn công vào binh lực, các điểm điều khiển drone, khí tài cùng lực lượng tăng viện của đối phương.

Sau khi đẩy lùi các đơn vị Ukraine, lực lượng Nga tiếp tục tiến công, mở rộng vành đai an ninh tại khu vực biên giới thuộc 2 tỉnh Sumy và Kharkiv.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, việc kiểm soát Grafskoye tạo điều kiện cho các mũi tiến công tiếp theo về phía nam dọc theo sông Seversky Donets.