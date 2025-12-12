Công bố top 36 Manhunt Vietnam 2025, nhiều gương mặt nổi bật

Chiều ngày 11/12 tại Đồng Nai, Vũ Linh (Á vương 4 tại Manhunt International) đại diện ban giám khảo Manhunt Vietnam 2025 cùng ông Chu Tấn Văn - Chủ tịch cuộc thi lần lượt trao sash cho thí sinh.

Manhunt Vietnam 2025 được tổ chức nhằm tôn vinh những người mẫu nam có ngoại hình nổi bật, đề cao các giá trị về bản lĩnh, tài năng và sứ mệnh truyền cảm hứng.

Sau phần trao sash, các thí sinh trải qua năm phần thi chính gồm thời trang, phong cách, thể thao, hình thể và ứng xử, cùng nhiều phần thi phụ nhằm giúp thí sinh thể hiện trọn vẹn bản lĩnh, phong thái và hình thể.

Á vương Vũ Linh đánh giá dàn thí sinh dự thi đồng đều về chất lượng, nhiều thí sở hữu chiều cao nổi bật trên 1m75, hình thể cuốn hút, nhiều tài lẻ.

"Cuộc thi năm nay thu hút nhiều thí sinh nổi bật tranh tài. Họ đều là những người đàn ông tài năng, bản lĩnh và có tâm huyết với cộng đồng. Tôi tin rằng các thí sinh sẽ mang đến những giá trị tích cực và truyền cảm hứng cho mọi người", Vũ Linh nói.

Trong dàn thí sinh năm nay có nhiều gương mặt nổi bật như Phạm Văn Quốc - Á vương Mister Asian International 2022, sở hữu chiều cao 1m85, nặng 81 kg, số đo 103-78-97cm.

Đỗ Trung Tuấn sinh năm 1997, tốt nghiệp thạc sĩ ngành Nghệ thuật sân khấu tại Trường đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Anh gây ấn tượng bởi vẻ ngoài điển trai cùng chiều cao 1m83.

Diễn viên Trung Tuấn và Đức Quang.

Trung Tuấn từng tham gia các dự án phim Nơi giấc mơ tìm về, Đi về miền có nắng… Đáng chú ý, vai diễn thượng úy Phúc trong phim Hành trình công lý giúp anh được nhiều khán giả chú ý hơn.

Nói về lý do thi Manhunt Vietnam, Trung Tuấn quan niệm là một người trẻ đang làm nghệ thuật, anh không muốn dừng lại ở lĩnh vực diễn xuất mà còn muốn khám phá bản thân để phát triển trở thành một nghệ sĩ đa năng.

Nguyễn Văn Hoàng sở hữu chiều cao 1m80, nặng 79kg, số đo 103-79-98cm. Anh từng gây chú ý khi lọt Top 20 Mr World Vietnam 2024. Hiện anh đang là huấn luyện viên thể hình tại một trung tâm có tiếng ở TP HCM.

Nguyễn Văn Hoàng và Phạm Văn Quốc.

Nguyễn Đức Quang sở hữu chiều cao 1m84, nặng 70kg, số đo 98-78-96cm. Anh gây ấn tượng với gương mặt góc cạnh, điển trai và nam tính. Anh từng ghi dấu tại Mr World Vietnam 2024 với thành tích Top 20 và Top 4 Head to Head Challenge. Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực người mẫu, Đức Quang còn là gương mặt đại diện trong nhiều chiến dịch quảng cáo với các nhãn hàng lớn.

Top 36 trải qua nhiều hoạt động trước khi bước vào chung kết ngày 16/12 tại Đồng Nai. Người chiến thắng giành giải thưởng hơn 1 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt, quyền lợi và vật phẩm đăng quang, đồng thời giành suất tham gia cuộc thi Manhunt International, dự kiến tổ chức ở Sri Lanka vào tháng 6/2026.

Dàn thí sinh năm nay.

Manhunt International được tổ chức lần đầu năm 1993, là một trong ba sân chơi nhan sắc lớn dành cho nam giới, bên cạnh Mr World, Mr International. Các thí sinh Việt Nam từng tham gia cuộc thi gồm diễn viên Bình Minh, Trương Nam Thành, Mai Tuấn Anh, Phạm Đình Lĩnh, Trần Mạnh Kiên…

Năm 2025, Vũ Linh dự thi Manhunt International tại Thái Lan, đoạt danh hiệu á vương 4. Tính đến hiện tại, Ngọc Tình đoạt thành tích cao nhất tại Manhunt International với ngôi vị nam vương vào năm 2017.