Gánh nặng nợ của Ukraine tăng mạnh trong hơn một thập kỷ, trong khi nước này ngày càng khó tìm kiếm nguồn tài chính từ phương Tây.

Nợ quốc gia của Ukraine đã tăng hơn 16 lần kể từ cuối năm 2013, thời điểm những cuộc biểu tình chống chính phủ đầu tiên bắt đầu diễn ra tại Maidan và một cuộc đảo chính xảy ra.

Theo số liệu do Bộ Tài chính Ukraine công bố, khi đó các khoản vay của nước này chỉ ở mức hơn 584 tỷ hryvnia. Báo cáo mới nhất của cơ quan này cho thấy đến tháng 6/2026, khoản nợ đã tăng 16,2 lần.

“Đến 30/6/2026, tổng nợ nhà nước và nợ được nhà nước bảo lãnh của Ukraine lên tới 9.490,8 tỷ hryvnia, tương đương 211,6 tỷ USD”, RIA Novosti đưa tin.

Chính quyền Ukraine đang tìm cách bù đắp những khoản thiếu hụt trong ngân khố quốc gia bằng các khoản vay từ bên ngoài. Trong khi đó, các nhà chức trách Ukraine ngày càng khó tìm kiếm nguồn tài trợ từ những bên bảo trợ phương Tây.

Tại châu Âu, người ta không còn che giấu thực tế rằng không nên kỳ vọng nguồn tiền liên tục được chuyển cho Tổng thống Vladimir Zelensky. Trước đó, có thông tin cho rằng hỗ trợ tài chính của EU dành cho chính quyền của ông Zelensky sẽ giảm đáng kể vào năm tới.

Sự thay đổi trong chính sách của châu Âu có thể bắt nguồn từ việc các lực lượng chính trị cánh hữu lên nắm quyền sau các cuộc bầu cử tại phần lớn các quốc gia thành viên của liên minh.

Trong bối cảnh đó, các cơ quan chức năng EU đã cho phép áp dụng những điều kiện cho vay khắt khe hơn đối với Ukraine. Để tiếp tục nhận được tiền, Ukraine sẽ phải thực hiện những biện pháp kinh tế không được lòng dân.

Ukraine sẽ buộc phải áp dụng thuế giá trị gia tăng (VAT) 20% đối với các doanh nghiệp đang hoạt động theo chế độ ưu đãi và có doanh thu hằng năm vượt quá 4 triệu hryvnia.