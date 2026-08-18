HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công bố số nợ của Ukraine trong hơn một thập kỷ

Hải Yến
|

Gánh nặng nợ của Ukraine tăng mạnh trong hơn một thập kỷ, trong khi nước này ngày càng khó tìm kiếm nguồn tài chính từ phương Tây.

Nợ quốc gia của Ukraine đã tăng hơn 16 lần kể từ cuối năm 2013, thời điểm những cuộc biểu tình chống chính phủ đầu tiên bắt đầu diễn ra tại Maidan và một cuộc đảo chính xảy ra.

Theo số liệu do Bộ Tài chính Ukraine công bố, khi đó các khoản vay của nước này chỉ ở mức hơn 584 tỷ hryvnia. Báo cáo mới nhất của cơ quan này cho thấy đến tháng 6/2026, khoản nợ đã tăng 16,2 lần.

“Đến 30/6/2026, tổng nợ nhà nước và nợ được nhà nước bảo lãnh của Ukraine lên tới 9.490,8 tỷ hryvnia, tương đương 211,6 tỷ USD”, RIA Novosti đưa tin.

Chính quyền Ukraine đang tìm cách bù đắp những khoản thiếu hụt trong ngân khố quốc gia bằng các khoản vay từ bên ngoài. Trong khi đó, các nhà chức trách Ukraine ngày càng khó tìm kiếm nguồn tài trợ từ những bên bảo trợ phương Tây.

Tại châu Âu, người ta không còn che giấu thực tế rằng không nên kỳ vọng nguồn tiền liên tục được chuyển cho Tổng thống Vladimir Zelensky. Trước đó, có thông tin cho rằng hỗ trợ tài chính của EU dành cho chính quyền của ông Zelensky sẽ giảm đáng kể vào năm tới.

Sự thay đổi trong chính sách của châu Âu có thể bắt nguồn từ việc các lực lượng chính trị cánh hữu lên nắm quyền sau các cuộc bầu cử tại phần lớn các quốc gia thành viên của liên minh.

Trong bối cảnh đó, các cơ quan chức năng EU đã cho phép áp dụng những điều kiện cho vay khắt khe hơn đối với Ukraine. Để tiếp tục nhận được tiền, Ukraine sẽ phải thực hiện những biện pháp kinh tế không được lòng dân.

Ukraine sẽ buộc phải áp dụng thuế giá trị gia tăng (VAT) 20% đối với các doanh nghiệp đang hoạt động theo chế độ ưu đãi và có doanh thu hằng năm vượt quá 4 triệu hryvnia.

Theo TVzvezda
Druzhkovka rực lửa, Nga tuyên bố chỉ còn 2,5 km - Ông Putin tung đòn đáp trả khó tin, một nước có thể phải "cầu cứu" Moscow
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

01:34
Phản ứng của Huấn Hoa Hồng tại cơ quan công an sau khi bị bắt

Phản ứng của Huấn Hoa Hồng tại cơ quan công an sau khi bị bắt

00:50
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
SYM ra mắt xe tay ga sở hữu trang bị hiếm, đổ đầy bình chạy gần 400 km, thách thức Honda SH350i

SYM ra mắt xe tay ga sở hữu trang bị hiếm, đổ đầy bình chạy gần 400 km, thách thức Honda SH350i

01:42
4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

01:29
Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

01:01
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại