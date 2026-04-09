Công bố quyết định đặc xá của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Nguyễn Hưởng |

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ban hành Quyết định đặc xá ngay trong ngày làm việc đầu tiên của Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 9-4, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố quyết định về đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước.

Ông Cấn Đình Tài, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước

Tại buổi họp báo, ông Cấn Đình Tài, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, đã công bố Quyết định đặc xá năm 2026.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cấn Đình Tài cho biết đặc xá là một chế định pháp lý quan trọng được quy định trong Hiến pháp và Luật Đặc xá năm 2018. Qua nhiều năm triển khai thực hiện, công tác đặc xá đã khẳng định đây là một chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước ta, thể hiện rõ chính sách khoan hồng, nhân đạo, góp phần củng cố niềm tin của xã hội đối với tính nghiêm minh và công bằng của pháp luật; đồng thời khẳng định rõ cam kết của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân một cách công bằng, bình đẳng.

Theo ông Cấn Đình Tài, thực tiễn những năm qua cho thấy các đợt đặc xá được triển khai chặt chẽ, đúng quy định, đạt hiệu quả tích cực trên nhiều phương diện cả về chính trị, pháp lý, xã hội và đối ngoại. Đặc biệt, trong năm 2025, hơn 22.000 phạm nhân được đặc xá tha tù trước thời hạn nhưng vẫn bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đa số người được đặc xá đã nhanh chóng ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

Năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển tiếp sang một giai đoạn phát triển mới của đất nước, gắn với nhiều sự kiện chính trị có tầm vóc chiến lược: Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; cùng với đó là kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước cho biết thêm trong bối cảnh đó, theo đề nghị của Chính phủ, ngày 7-4-2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký Quyết định số 457 về đặc xá năm 2026. Quyết định này không chỉ có giá trị pháp lý trực tiếp, mà còn mang ý nghĩa chính trị và xã hội sâu sắc, thể hiện sự kế thừa, phát triển chính sách đặc xá phù hợp với yêu cầu của giai đoạn mới.

"Quyết định đặc xá năm 2026 tiếp tục khẳng định rõ quan điểm nhất quán: Bảo đảm sự kết hợp chặt chẽ giữa tính nghiêm minh của pháp luật với chính sách khoan hồng, có điều kiện; việc xem xét đặc xá được thực hiện thận trọng, đúng đối tượng, gắn với yêu cầu giữ vững kỷ cương, trật tự, an toàn xã hội. Đáng chú ý, việc ban hành Quyết định đặc xá ngay trong ngày làm việc đầu tiên của Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031 đã thể hiện nhất quán quan điểm của Đảng và Nhà nước ta: Kiên định nguyên tắc thượng tôn pháp luật, giữ vững kỷ cương, phép nước, đồng thời thực hiện chính sách nhân đạo một cách có trách nhiệm, gắn chặt với yêu cầu quản lý xã hội; bảo đảm sự cân bằng giữa tính nghiêm minh của pháp luật với tính nhân văn trong hoạch định và thực thi chính sách, hướng tới ổn định xã hội và phát triển bền vững của đất nước" - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ
Công an thông tin bất ngờ về chân tướng thực sự vụ clip “CSGT chạy mô tô, cầm gậy đuổi đánh người vi phạm”

Nã đạn điên cuồng trước lãnh sự quán Israel ở Thổ Nhĩ Kỳ, 3 tay súng và 1 cảnh sát thương vong

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Phẫn nộ clip nam thanh niên nhổ nước bọt, hành hung phụ nữ lớn tuổi trong quán bánh bèo: Công an vào cuộc

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

