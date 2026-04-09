Công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ

Nhật Huy |

Sáng 9/4, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ, đồng thời triển khai hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhơn - Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Cần Thơ công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cụ thể, Ban Bí thư chỉ định 3 nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, gồm: ông Lê Thanh Tâm - Giám đốc Sở Tài chính TP. Cần Thơ; ông Châu Việt Tha - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ô Môn; và ông Đỗ Thanh Thảo - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ.

Công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ Tại Cần Thơ - Ảnh 1.

Lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ tặng hoa chúc mừng các cá nhân vừa được Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Ảnh: Nhật Huy.

Cũng tại hội nghị, Thường trực Thành ủy Cần Thơ thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030 và 2026- 2031.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy xác định công tác quy hoạch cán bộ là khâu then chốt, nhiệm vụ thường xuyên, nhằm kịp thời sàng lọc những trường hợp không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, không hoàn thành nhiệm vụ hoặc vi phạm quy định; bổ sung đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, triển vọng phát triển, tạo nguồn cho đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển và bổ nhiệm.

Qua rà soát, đối với Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030, bổ sung 21 nhân sự vào quy hoạch; Ban Thường vụ Thành ủy bổ sung 12 nhân sự vào quy hoạch.

