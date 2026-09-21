Công bố kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Quốc hội Nga

Cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga khóa IX kéo dài từ ngày 18 đến 20/9 đã kết thúc.

Người dân đến bỏ phiếu trong ngày đầu bầu cử Duma Quốc gia Nga khóa IX.

Ngày 18/9, các điểm bỏ phiếu đã mở cửa trên khắp 11 múi giờ của Nga, bắt đầu từ vùng Viễn Đông và di chuyển dần về phía Tây, dự kiến việc bỏ phiếu sẽ kết thúc vào lúc 8h tối 20/9 (giờ địa phương) ở hầu hết các khu vực.

Hơn 111 triệu người đủ điều kiện bỏ phiếu ở Nga, cùng với 1,8 triệu người khác đăng ký ở nước ngoài.

Ủy ban Bầu cử Trung ương cho biết, tỷ lệ cử tri đi bầu cuối cùng là 56,66%.

Với khoảng 20% số phiếu đã được kiểm đếm, đảng cầm quyền Nước Nga Thống nhất đang dẫn đầu với khoảng 57,1% số phiếu bầu, theo số liệu chính thức.

Đảng Cộng sản (KPRF) đứng thứ hai với khoảng 14%, tiếp theo là Đảng Dân chủ Tự do (LDPR) với 9,32% và Đảng Nhân dân Mới với gần 8%.

Theo kết quả sơ bộ, đảng Nước Nga Công bằng hiện đang ở mức trên 5%, ngưỡng cần thiết để được vào Duma.

Thành phần quốc hội Nga sắp tới dường như sẽ không thay đổi, với tất cả các đảng khác nhiều khả năng sẽ không vượt qua được ngưỡng cần thiết để đạt đa số.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Ella Pamfilova cho biết, kết quả cuối cùng của cuộc bỏ phiếu bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga dự kiến sẽ được công bố chính thức sau khi hoàn tất các thủ tục kiểm phiếu và xác minh dữ liệu trên toàn quốc.

Bà cho biết thêm, cơ sở hạ tầng bầu cử điện tử của Nga đã phải hứng chịu hơn 3.000 đợt tấn công DDoS trong suốt quá trình bỏ phiếu.

Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh Moscow và vùng thủ đô đã phải hứng chịu một cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn của Ukraine.

Cuộc tấn công vào đêm 19 rạng sáng 20/9 đã khiến 2 thường dân thiệt mạng, làm hư hại 1 nhà máy lọc dầu, các tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng dân sự.

Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết, cuộc tấn công “chưa từng có tiền lệ” - với sự tham gia của hơn 1.600 UAV - nhằm mục đích phá hoại cuộc bầu cử, nhưng đã thất bại.