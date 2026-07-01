Công bố 10 hoa hậu đẹp nhất thế giới

Nguyễn Đình Như Vân không có tên trong top 10 Hoa hậu đẹp nhất thế giới năm 2025. Trước đó, cô là người đẹp Việt duy nhất lọt vào đề cử top 100 Hoa hậu đẹp nhất thế giới năm 2025 do chuyên trang Globalbeauties bình chọn.

Ngày 13/7, chuyên trang sắc đẹp Globalbeauties công bố ba người đẹp còn lại trong top 10 cuộc bình chọn Hoa hậu đẹp nhất thế giới năm 2025.

Ba người đẹp được Globalbeauties xướng tên bao gồm đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata, đương kim Hoa hậu Siêu quốc gia Eduarda Braum và Á hậu 4 Hoa hậu Hoàn vũ 2025 Olivia Yacé. Ba người đẹp được nhận xét là những cái tên nổi bật trong top 10.

Đương kim Hoa hậu Siêu quốc gia Eduarda Braum, đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata và Á hậu 4 Hoa hậu Hoàn vũ 2025 Olivia Yacé vào top 10 Hoa hậu đẹp nhất thế giới năm 2025.

Chia sẻ lý do chọn Opal Suchata vào top 10, Globalbeauties nhận xét cô là "Hoa hậu Thế giới thông minh và thanh lịch nhất".

"Opal Suchata Chuangsri là biểu tượng của sự duyên dáng và ý chí kiên cường. Cô đã vượt qua biến cố cá nhân khi bị ung thư vú ở tuổi 16", Globalbeauties chia sẻ.

Globalbeauties cũng đánh giá cao Opal Suchata khi cô đã từ bỏ danh hiệu danh hiệu Á hậu 3 Hoa hậu Hoàn vũ 2024 để tiếp tục theo đuổi giấc mơ chinh phục vương miện Miss World. Opal Suchata đã mang về chiếc vương miện Hoa hậu Thế giới đầu tiên cho Thái Lan.

Trong khi đó, Globalbeauties đánh giá cao đương kim Hoa hậu Siêu quốc gia Eduarda Braum vì thành tích của cô đã giúp Brazil trở thành quốc gia thứ ba trên thế giới giành được vương miện ở tất cả cuộc thi sắc đẹp lớn trong hệ thống Grand Slam.

"Với chiều cao ấn tượng 1,86 m, Eduarda là một trong những Hoa hậu Siêu quốc gia cao nhất lịch sử", Globalbeauties nhận xét.

Về Olivia Yacé, Globalbeauties đánh giá cao người đẹp Bờ Biển Ngà vì những đóng góp của cô cho hoạt động từ thiện.

Sau khi công bố top 10, Globalbeauties tiếp tục đánh giá để chọn ra Hoa hậu đẹp nhất thế giới năm 2025. Như vậy, trong top 10 Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2025 không có tên người đẹp Việt nào. Trước đó, Nguyễn Đình Như Vân - đương kim Miss Globe là người đẹp Việt duy nhất lọt vào top 100 Hoa hậu đẹp nhất thế giới năm 2025 của Globalbeauties .

Như Vân đại diện Việt Nam tại Miss Global 2025 ở Thái Lan và giành ngôi vị cao nhất. Cô là người đẹp Việt Nam đầu tiên đăng quang danh hiệu Miss Global. Như Vân hoạt động người mẫu từ năm 2012, từng giành giải Á quân The New Mentor 2023 trước khi đăng quang danh hiệu Miss Global Vietnam 2024.

Giải thưởng Miss Global Beauties - Hoa hậu đẹp nhất thế giới năm 2025 sẽ lựa chọn các người đẹp từ tất cả cuộc thi mà chuyên trang Globalbeauties từng đưa tin để đưa vào đề cử.

Năm nay, cách thức công bố giải thưởng có nhiều thay đổi. Từ danh sách top 100, ban tổ chức rút gọn còn top 10, sau đó sẽ trao giải hoa hậu đẹp nhất thế giới năm 2025.

Miss Grand Slam là danh hiệu sắc đẹp uy tín do chuyên trang Globalbeauties bình chọn. Đây là giải thưởng thường niên, bắt đầu từ năm 1998. Người đoạt danh hiệu Miss Grand Slam được coi là hoa hậu đẹp nhất trong tất cả hoa hậu tham gia cuộc thi sắc đẹp lớn của năm đó. Năm 2025, giải thưởng được đổi tên thành Miss Global Beauties .