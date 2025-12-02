Công bằng ở đâu khi mỹ nam Việt này flop quá thể: Đóng liên tiếp 3 phim lỗ nặng, đẹp như tượng tạc cũng vô nghĩa

Sau cơn sốt phòng vé tháng 9, làng phim Việt vẫn duy trì phong độ với không ít dự án điện ảnh chất lượng và thu về lợi nhuận hấp dẫn. Tuy nhiên, không phải tác phẩm nào cũng được đón nhận rộng rãi. Tháng 10 vừa qua, Chị Ngã Em Nâng được kỳ vọng sẽ khuấy đảo các cụm rạp chiếu phim nước nhà dịp cuối năm, đặc biệt khi quy tụ dàn sao thực lực như Lê Khánh, Quốc Trường, Uyển Ân, Thuận Nguyễn… nhưng lại thất bại trên đường đua doanh thu.

3 ngày kể từ khi phát hành, Chị Ngã Em Nâng thu về 7.2 tỷ đồng, khoảng cách quá xa so với Tử Chiến Trên Không. Cuối cùng doanh thu phim chạm ngưỡng 15.9 tỷ đồng cho đến khi rời rạp. Được đầu tư kỹ lưỡng từ kịch bản, dàn cast tới diễn xuất và thông điệp nhưng Chị Ngã Em Nâng không chạm tới số đông khán giả. Từ đây, dân tình chuyển hướng tới Thuận Nguyễn, nhớ ra anh chàng còn từng sở hữu 2 “bom xịt” phòng vé khác trong quá khứ.

Năm 2024, Thuận Nguyễn góp mặt trong dự án Domino: Dự Án Cuối Cùng. Chỉ một thời gian sau khi ra mắt, bộ phim mất hút khỏi BXH doanh thu trong ngày. Vì quá ế ẩm, phim ê chề rời rạp với doanh thu 596 triệu đồng, trở thành tác phẩm lỗ nặng thứ 2 trong năm, sau Đóa Hoa Mong Manh (430 triệu đồng). Ở thời điểm đó, Domino: Dự Án Cuối Cùng gặp tình cảnh “thập diện mai phục” khi loạt siêu phẩm Tee Yod: Quỷ Ăn Tạng 2, Robot Hoang Dã, Đố Anh Cõng Được Tôi, Cô Dâu Hào Môn… càn quét phòng vé Việt.

Chốt sổ lại là tác phẩm đáng quên Người Mặt Trời vào năm 2023. Bộ phim 18+ ôm đồm quá nhiều chi tiết, thể hiện tham vọng lớn từ ekip nhưng không thể triển khai một cách mượt mà, hợp lý. Hậu quả là Người Mặt Trời “bay màu” khỏi các rạp chiếu phim chỉ với 5.1 tỷ đồng. Đây cũng là thời điểm Thuận Nguyễn chưa thực sự trau dồi khả năng diễn xuất, đài từ và biểu cảm còn gượng gạo.

3 năm liên tiếp, Thuận Nguyễn đều sở hữu 1 bộ phim “đội sổ” phòng vé Việt, cho thấy tình trạng đáng báo động trên hành trình theo đuổi nghệ thuật của mỹ nam 9x. Sở hữu diện mạo điển trai như idol, thể hình rắn chắc như tượng tạc, điều còn thiếu ở Thuận Nguyễn là một kịch bản đủ hay và chút may mắn. Dễ thấy anh chàng đã có sự cải thiện trong kỹ năng diễn xuất nhưng chưa thể bật lên.

Sở hữu diện mạo điển trai như idol, thể hình rắn chắc như tượng tạc, điều còn thiếu ở Thuận Nguyễn là một kịch bản đủ hay và chút may mắn

Một số bình luận của netizen:

- Tiếc quá mọi người ạ, Thuận yêu diễn xuất lắm.

- Bạn này cần chọn lọc kịch bản kỹ hơn là oke.

- Quên mất Người Mặt Trời tồn tại luôn ấy, flop quá flop.

- Chị Ngã Em Nâng là diễn ổn áp hơn rồi nhưng phim chả thấy gợn sóng nào.

- Đẹp trai nhưng mãi không nổi nhỉ.

Thuận Nguyễn, sinh năm 1992, xuất thân trong một gia đình lao động tại TP.HCM. Tuổi thơ anh trải qua nhiều khó khăn, từng tự lập từ sớm bằng các công việc phụ giúp gia đình. Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất trên sân khấu Thế Giới Trẻ, đồng thời tham gia các phim ngắn, web‑drama như Anh Muốn Quên Em Sao?, Real Love, Hẹn Nhau Ở Thanh Xuân...

Anh được biết đến qua các vai điện ảnh như Bẫy Ngọt Ngào (2021), Thanh Sói (2022), Người Vợ Cuối Cùng (2023), và gần đây là Chị Ngã Em Nâng (2025) - trong đó anh thử sức với vai tâm lý phức tạp. Nam diễn viên nổi bật nhờ ngoại hình 1m88, gương mặt sáng, đồng thời được đồng nghiệp khen ngợi sự nghiêm túc, chăm chỉ và cầu tiến trong nghề. Dù có đôi lần bị nhận xét diễn xuất còn an toàn, anh vẫn được xem là một trong những gương mặt nam trẻ tiềm năng, chú trọng phát triển thực lực thay vì chỉ dựa vào ngoại hình.