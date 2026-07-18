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Công an yêu cầu tất cả người dân có sổ đỏ đặc biệt lưu ý thông tin sau

Đại Phú
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Công an xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên phát đi thông tin quan trọng.

Công an cảnh báo lừa đảo VNeID qua sổ đỏ , người dân cần lưu ý thông tin quan trọng - Ảnh 1.

Công an xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên cho biết, thời gian gần đây, lợi dụng chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số và cập nhật dữ liệu dân cư, một số đối tượng xấu đã thực hiện hành vi giả danh cán bộ UBND xã, phường thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân thông qua việc "tích hợp Sổ đỏ vào ứng dụng VNeID".

Phương thức, thủ đoạn tinh vi

Các đối tượng lừa đảo thường giả danh cán bộ UBND xã, phường, cán bộ địa chính hoặc cơ quan quản lý đất đai để liên hệ với người dân qua điện thoại. Chúng thông báo về việc phải cập nhật, đồng bộ dữ liệu đất đai hoặc tích hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ, sổ hồng) vào ứng dụng VNeID nhằm tạo tâm lý lo lắng và thúc giục người dân thực hiện theo hướng dẫn.

Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng yêu cầu kết bạn qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác để "hỗ trợ thực hiện thủ tục trực tuyến". Tiếp đó, chúng gửi các đường link, mã QR không rõ nguồn gốc hoặc hướng dẫn cài đặt ứng dụng giả mạo nhằm chiếm quyền kiểm soát thiết bị.

Trong quá trình trao đổi, các đối tượng tìm cách thu thập thông tin cá nhân như hình ảnh căn cước công dân, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc yêu cầu người dân chuyển tiền với nhiều lý do khác nhau. Khi có được các thông tin này, chúng sẽ thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản hoặc sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân của nạn nhân.

Khuyến cáo từ cơ quan chức năng

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này, Ủy ban nhân dân xã Hưng Hà khuyến cáo người dân:

Cảnh giác với các cuộc gọi lạ: Cơ quan Nhà nước, Cán bộ Ủy ban nhân dân xã KHÔNG làm việc với người dân qua điện thoại hoặc mạng xã hội về các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai. Mọi thông báo đều được gửi bằng văn bản hoặc mời trực tiếp đến trụ sở.

Không truy cập link lạ: Tuyệt đối không bấm vào các đường link gửi qua tin nhắn SMS, Zalo. Chỉ tải ứng dụng VNeID chính thức từ kho ứng dụng App Store (iOS) hoặc Google Play (Android).

Bảo mật thông tin cá nhân: Không cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng hoặc số Căn cước công dân cho bất kỳ ai qua điện thoại.

Xác minh trực tiếp: Khi có nghi ngờ, người dân cần đến trực tiếp UBND xã để kiểm tra thông tin.

Đề nghị người dân khi phát hiện các đối tượng có dấu hiệu lừa đảo như trên, cần kịp thời báo tin cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cán bộ UBND xã để phối hợp xử lý.

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