Công an yêu cầu người dân chuyển thanh toán tiền điện, nước đặc biệt lưu ý thông tin sau

Tại sao các đối tượng lừa đảo biết thông tin cá nhân để thực hiện hành vi lừa đảo, vậy lộ lọt do đâu?

Công an tỉnh Lai Châu cho biết, trong thời đại số hóa hiện nay, việc bảo mật thông tin cá nhân ngày càng trở nên quan trọng nhưng cũng đầy thách thức. Nhiều người bất ngờ khi các đối tượng lừa đảo biết chính xác thông tin cá nhân của họ như địa chỉ, số điện thoại, số căn cước công dân, thậm chí là cả các khoản chưa thanh toán như tiền điện, nước... Điều đáng lo ngại là chúng không chỉ biết, mà còn sử dụng những thông tin này một cách tinh vi để khiến nạn nhân tin tưởng và rơi vào bẫy. Vậy những thông tin đó lộ lọt ra từ đâu? Sau đây là một số nguyên nhân chủ yếu:

1. Lộ từ chính người dùng

Nhiều người vô tình cung cấp thông tin cá nhân khi đăng ký các dịch vụ trực tuyến, tham gia khảo sát, chơi trò chơi trên mạng xã hội hoặc tải ứng dụng miễn phí mà không đọc kỹ điều khoản sử dụng. Những ứng dụng hoặc trang web không uy tín có thể thu thập và bán dữ liệu người dùng cho bên thứ ba.

2. Lộ từ các cơ sở dữ liệu bị rò rỉ

Không ít tổ chức, doanh nghiệp (như ngân hàng, công ty tài chính, đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông...) chưa có hệ thống bảo mật tốt. Khi bị tấn công bởi hacker, cơ sở dữ liệu khách hàng sẽ bị rò rỉ và rơi vào tay các đối tượng xấu.

3. Mua bán dữ liệu cá nhân

Trên thị trường “ngầm”, việc mua bán dữ liệu cá nhân diễn ra khá phổ biến. Chỉ cần vài trăm ngàn đồng, một đối tượng có thể mua được danh sách hàng nghìn khách hàng với đầy đủ thông tin như số điện thoại, địa chỉ, ngành nghề, thói quen tiêu dùng...﻿

4. Sơ hở trong các dịch vụ hành chính công

Một số thủ tục hành chính vẫn còn yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân trên giấy hoặc qua các nền tảng chưa được mã hóa tốt. Nếu không được quản lý chặt chẽ, các thông tin này dễ bị sao chép, chụp lại hoặc đánh cắp.

5. Tâm lý chủ quan của người dùng

Nhiều người dùng có tâm lý chủ quan, dễ dàng chia sẻ thông tin với người lạ qua điện thoại hoặc mạng xã hội mà không xác minh rõ ràng. Đây là điểm yếu mà các đối tượng lừa đảo thường xuyên khai thác.

Từ những nguyên nhân chủ yếu trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lai Châu khuyến cáo người dân một số giải pháp để phòng tránh sau:

- Không cung cấp thông tin cá nhân cho các nguồn không rõ ràng.

- Kiểm tra và cập nhật các quyền truy cập của ứng dụng trong điện thoại.

- Cẩn trọng khi chia sẻ thông tin trên mạng xã hội.

- Sử dụng các dịch vụ có uy tín và có chính sách bảo mật rõ ràng.

- Cảnh giác với các cuộc gọi yêu cầu chuyển tiền, cung cấp mã OTP, xác minh tài khoản.

Thông tin cá nhân bị lộ có thể xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó có cả sự bất cẩn của chính người dùng. Việc nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề và chủ động bảo vệ thông tin cá nhân là cách tốt nhất để phòng tránh các hành vi lừa đảo tinh vi như hiện nay.﻿