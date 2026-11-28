Công an ảnh báo người dân khi thực hiện những giao dịch chuyển khoản trong trường hợp dưới đây.

Ảnh minh họa

Công an Thành phố Đồng Nai cho biết, không cần kinh nghiệm, không cần vốn, làm việc tại nhà, mỗi ngày có thể kiếm hàng trăm nghìn đến hàng triệu đồng… Những lời mời hấp dẫn này đang được các đối tượng lừa đảo sử dụng để tiếp cận người tìm việc, đặc biệt là học sinh, sinh viên, người nội trợ, người lao động tự do hoặc những người có nhu cầu kiếm thêm thu nhập.

Đáng chú ý, để tạo lòng tin, các đối tượng thường giả mạo thương hiệu, sàn thương mại điện tử hoặc nhãn hàng nổi tiếng, sử dụng hình ảnh, logo, fanpage, website và tài khoản mạng xã hội có giao diện giống với các thương hiệu thật để tuyển “cộng tác viên chốt đơn”, “nhân viên xử lý đơn hàng” hoặc “đối tác bán hàng online”. Phía sau những công việc tưởng chừng đơn giản đó là một kịch bản lừa đảo được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Từ “đơn hàng thử” đến khoản tiền lớn

Kịch bản thường bắt đầu từ một lời mời tuyển dụng được đăng tải trên Facebook, TikTok, Zalo hoặc các hội nhóm tìm việc làm.

Người tìm việc được giới thiệu một công việc rất đơn giản: chỉ cần thực hiện các đơn hàng theo hướng dẫn, thanh toán trước tiền hàng và sau đó sẽ được hoàn lại tiền gốc kèm hoa hồng.

Để tạo niềm tin, đối tượng có thể cho nạn nhân thực hiện những đơn hàng đầu tiên với giá trị nhỏ, chẳng hạn vài chục nghìn hoặc vài trăm nghìn đồng. Sau khi hoàn thành, nạn nhân có thể được hoàn tiền và nhận một khoản “hoa hồng” đúng như cam kết.

Đây chính là bước “mồi nhử”.

Khi nạn nhân tin rằng công việc là thật và việc nhận hoa hồng là có thật, đối tượng bắt đầu đưa ra những “nhiệm vụ” có giá trị lớn hơn, đồng thời thông báo rằng mức hoa hồng cũng tăng theo giá trị đơn hàng.

Nạn nhân sẽ được thêm vào các nhóm chat, bên trong nhóm sẽ có các đối tượng lừa đảo đóng vai là nhân viên chăm sóc khách hàng, người tham gia chung….để dẫn dắt tâm lý nạn nhân làm nạn nhân tin tưởng.

Từ vài trăm nghìn đồng, số tiền có thể tăng lên 1 triệu, 5 triệu thậm chí hàng chục triệu đồng.

Khi nạn nhân muốn dừng lại hoặc yêu cầu rút tiền, đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều lý do như chưa hoàn thành đủ nhiệm vụ, sai thao tác, tài khoản bị đóng băng, cần nộp thêm phí xác minh, phí mở khóa, phí thuế hoặc phải thực hiện thêm đơn hàng cuối cùng.

Cứ như vậy, nạn nhân tiếp tục chuyển tiền với hy vọng có thể lấy lại toàn bộ số tiền đã bỏ ra. Đến khi số tiền ngày càng lớn và không còn khả năng thanh toán, nạn nhân mới nhận ra mình đã rơi vào bẫy.

Vì sao nạn nhân dễ mắc bẫy?

Thủ đoạn này nguy hiểm ở chỗ đối tượng không yêu cầu nạn nhân chuyển một khoản tiền lớn ngay từ đầu.

Thay vào đó, chúng xây dựng lòng tin từng bước.

Ban đầu là một công việc đơn giản. Sau đó là khoản hoa hồng nhỏ. Khi nạn nhân đã tin tưởng, số tiền được yêu cầu tăng dần.

Bên cạnh đó, các đối tượng thường tạo ra cảm giác “chỉ cần cố thêm một đơn nữa là được rút tiền”. Nạn nhân vì tiếc số tiền đã chuyển trước đó nên tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn, dẫn đến số tiền bị chiếm đoạt ngày càng lớn.

Đây cũng là lý do nhiều người dù đã bắt đầu nghi ngờ vẫn tiếp tục chuyển tiền.

Giả mạo thương hiệu để tạo lòng tin

Một trong những điểm đáng chú ý của thủ đoạn này là việc các đối tượng lợi dụng uy tín của những thương hiệu được nhiều người biết đến.

Chúng có thể sử dụng logo, hình ảnh sản phẩm, tên thương hiệu, hình ảnh nhân viên hoặc xây dựng các trang mạng xã hội có hình thức chuyên nghiệp để khiến người tìm việc tin rằng mình đang làm việc cho một doanh nghiệp hợp pháp.

Tuy nhiên, việc một tài khoản sử dụng tên, logo hoặc hình ảnh của thương hiệu nổi tiếng không có nghĩa đó là tài khoản chính thức của doanh nghiệp.

Người dân cần chủ động kiểm tra thông tin tuyển dụng trên website, fanpage và các kênh liên hệ chính thức của doanh nghiệp, thay vì chỉ dựa vào thông tin do người tuyển dụng cung cấp.

Những dấu hiệu cần đặc biệt cảnh giác

Người dân cần thận trọng khi gặp các lời mời có một hoặc nhiều dấu hiệu sau:

Không yêu cầu kinh nghiệm nhưng hứa hẹn thu nhập rất cao; Tuyển dụng hoàn toàn qua mạng, không có phỏng vấn hoặc địa chỉ làm việc rõ ràng; Yêu cầu người lao động chuyển tiền trước để nhận nhiệm vụ hoặc xử lý đơn hàng; Cam kết “hoàn vốn 100% + hoa hồng” sau mỗi nhiệm vụ; Liên tục yêu cầu chuyển thêm tiền với lý do nâng cấp nhiệm vụ, xác minh tài khoản, mở khóa hoặc nhận tiền hoa hồng; Sử dụng website, fanpage, logo hoặc tên thương hiệu nổi tiếng nhưng không thể xác minh được mối liên hệ với doanh nghiệp thật; Thúc ép người tham gia phải chuyển tiền ngay và không cho thời gian kiểm tra, xác minh thông tin.