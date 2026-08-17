Công an xóa đường dây làm, tiêu thụ tiền giả hoạt động từ miền Tây đến TP.HCM

Đường dây làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả có quy mô chuyên nghiệp, hoạt động liên tỉnh, thành phố vừa bị Công an Cần Thơ triệt xóa.

Công an TP Cần Thơ đấu tranh, triệt phá thành công đường dây làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả hoạt động liên tỉnh, thành phố trải dài từ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đến TP.HCM, Tây Ninh.

Tờ tiền 500.000 đồng mua nước đáng ngờ

Sáng 6/8, Công an phường Tân An (TP Cần Thơ) tiếp nhận thông tin từ một nhân viên quán nước ở đường Phạm Sơn Khai, khu vực 8, phường Tân An, về việc có khách mua hàng sử dụng tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng, nghi là tiền giả để thanh toán tiền uống nước trị giá 46.000 đồng. Người này sau đó nhận lại tiền thừa 454.000 đồng từ quán.

Các đối tượng bị bắt. (Ảnh: CACC)

Lực lượng chức năng nhanh chóng truy vết đối tượng. Đến khoảng 18h cùng ngày, xác định được Nguyễn Hồng Ngọc Thảo (SN 2004), thường trú tại phường Tân An, TP Cần Thơ, là đối tượng sử dụng tờ tiền giả nêu trên.

Công an phường Tân An cùng Phòng An ninh điều tra và Phòng An ninh kinh tế Công an Cần Thơ khám xét khẩn cấp một số địa điểm mà Thảo khai báo cất giấu số tiền nghi làm giả, thu giữ được thêm 74 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng.

Bước đầu làm việc, Thảo khai nhận do cần tiền để sử dụng và nhằm mục đích thu lợi bất chính, Đối tượng này khai truy cập mạng xã hội Facebook tìm kiếm nguồn mua tiền giả.

Từ ngày 4-5/8/2026, Thảo đã liên hệ với các đối tượng tên Hiếu và Khải để mua 32 triệu đồng tiền giả, với giá 6,2 triệu đồng tiền thật. Từ lúc mua tiền giả đến khi bị phát hiện, Thảo khai nhận đã sử dụng 3 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng để trả phí dịch vụ và mua hàng trên địa bàn Cần Thơ. Số tiền còn lại Thảo khai cất giấu tại 2 địa điểm.

Ngay trong đêm 6/8, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Cần Thơ đã thu giữ lại toàn bộ số tiền nghi giả mà Thảo đã sử dụng và cất giấu.

Làm tiền giả lên mạng bán

Thảo khai đã liên hệ để mua tiền giả từ 1 đối tượng ở phường Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp). Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã giao Cơ quan An ninh điều tra chủ trì, phối hợp cùng Công an phường Tân An và các đơn vị nghiệp vụ truy xét mở rộng điều tra, nhằm làm rõ đường dây “Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả” để xử lý triệt để vụ việc.

Khoảng 2h sáng 7/8, tại quán cà phê ở phường Sa Đéc, Công an TP Cần Thơ bắt Trần Quốc Khải (SN 2000, trú tại xã Tân Phú Trung, tỉnh Đồng Tháp).

Tiền giả được mua bán cho các đối tượng ở nhiều tỉnh thành Cần Thơ, Đồng Tháp, Tây Ninh, TP.HCM... (Ảnh: CACC)

Cơ quan chức năng thu giữ 15 tờ tiền nghi giả mệnh giá 500.000 đồng do Khải mang theo. Khải cho biết mua số tiền trên từ đối tượng ở TP.HCM.

Các Tổ công tác của Công an TP Cần Thơ tiếp tục mở rộng điều tra, đến ngày 7/8 tiếp tục bắt giữ Bùi Văn Cường (SN 1988 ở xã Định Mỹ, tỉnh An Giang).

Kiểm tra trên người Cường, công an thu 55,9 triệu đồng tiền nghi giả (gồm 41,5 triệu đồng tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng và 14,4 triệu đồng tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng).

Cường khai nhận số tiền trên mua được từ các đối tượng tại khu vực Cửa khẩu Mộc Bài. Tiếp tục khám xét tại nơi ở của Cường tại phường Thới Hòa, TP.HCM, công an thu giữ thêm 1 tờ tiền nghi giả mệnh giá 500.000 đồng và 12 tờ tiền nghi giả mệnh giá 200.000 đồng.

Đến khoảng 20h ngày 7/8, Công an TP Cần Thơ bắt thêm 2 đối tượng, trong đó có đối tượng cầm đầu làm tiền giả, là Huỳnh Quốc Thanh (SN 1998, ở xã Trà Vòng, tỉnh Tây Ninh).

Kiểm tra trên người đối tượng, thu được 96,5 triệu đồng gồm 193 tờ tiền nghi giả mệnh giá 500.000 đồng.

Thanh khai nhận bản thân cùng một đối tượng khác tên Nguyễn Trần Quốc Định làm tiền giả tại nhà riêng của Thanh. Thanh còn khai nhận đã bán cho Cường ở TP.HCM 24 triệu đồng tiền giả để sử dụng.

Phương tiện sản xuất tiền giả do Thanh và Định thực hiện. (Ảnh: CACC)

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thanh, Công an đã thu giữ 126 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng, 14 tờ mệnh giá 200.000 đồng nghi giả và toàn bộ phương tiện sử dụng làm, sản xuất tiền giả gồm máy in màu đa năng, laptop, mực in, công cụ khác liên quan…

Huỳnh Quốc Thanh khai để có tiền tiêu xài, Thanh và Định đã nghiên cứu trên mạng về quy trình làm tiền giả và góp tiền mua máy in màu cùng các trang thiết bị cần thiết khác, để thực hiện hành vi phạm tội.

Sau khi có thành phẩm tiền giả, các đối tượng trao đổi để mua bán trên mạng xã hội theo nhóm. Các đối tượng khai nhận đã làm ra tiền giả từ tháng 2/2026 đến khi bị bắt, và đã bán cho nhiều người ở nhiều địa điểm khác nhau như Tây Ninh, TP.HCM, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Cần Thơ...

Bắt và khám xét nơi ở của Nguyễn Trần Quốc Định, cơ quan công an thu giữ 4,2 triệu đồng nghi giả.

Đến 19h ngày 8/8, tại xã Nhà Bè, TP.HCM, Công an TP Cần Thơ tiếp tục bắt Nguyễn Đức Cường (SN 2007, ở tỉnh Đắk Nông), kiểm tra trên người và tại nơi ở đối tượng, thu giữ 68 tờ tiền nghi giả mệnh giá 500.000 đồng.

Công an TP Cần Thơ cho biết đang xác minh, truy tìm 2 đối tượng đã mua tiền giả tiêu thụ trước đây.

Qua trưng cầu giám định số tiền thu giữ từ các đối tượng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 14 thông tin, các tờ tiền được giám định không phù hợp với các đặc điểm bảo an của tiền Polymer 500.000 đồng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành.