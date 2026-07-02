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Công an xác minh vụ thầy giáo bị tố ngoại tình, có con riêng, bạo hành vợ, người trong cuộc nói gì?

Lam Giang (Tổng hợp)
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Người bị tố là giáo viên dạy môn Hóa Trường THPT Nguyễn Trung Thiên (xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh).

Mạng xã hội mới đây xôn xao trước bài đăng từ tài khoản Facebook tên H.Y., tố cáo chồng là ông N.T.D., giáo viên Trường THPT Nguyễn Trung Thiên (xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh) ngoại tình, có con riêng, bạo hành vợ. Trong bài đăng, người phụ nữ cho biết chị và chồng kết hôn nhiều năm, có 3 con chung. Để chồng yên tâm công tác, chị H.Y. ở nhà chăm sóc gia đình, con cái.

Tuy nhiên, tài khoản H.Y. tố cáo chồng thường xuyên chửi bới, hành hung vợ trong thời gian chung sống, thậm chí có con riêng. Ngoài bài tố, tài khoản này còn đăng kèm một số hình ảnh của bản thân bị thương tích ở vùng mắt, chân và đơn thuốc có nội dung chẩn đoán rối loạn trầm cảm tái diễn.

Liên quan đến sự việc, trao đổi trên báo Giáo dục & Thời đại, ông Nguyễn Hồng Cường, Phó Giám đốc Sở GD & ĐT tỉnh Hà Tĩnh cho hay, Sở đã yêu cầu Trường THPT Nguyễn Trung Thiên báo cáo sự việc ngay sau khi xuất hiện phản ánh trên mạng xã hội.

Sở GD & ĐT tỉnh Hà Tĩnh cũng phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) chỉ đạo lực lượng công an tại các địa phương liên quan xác minh, làm rõ.

Xôn xao vụ thầy giáo bị tố ngoại tình, có con riêng, bạo hành vợ: Công an vào cuộc - Ảnh 1.

Bài đăng của người vợ gây xôn xao mạng xã hội.

Ông Cường nêu quan điểm, hiện trên mạng xã hội xuất hiện nhiều luồng thông tin khác nhau nên cần chờ kết quả xác minh của cơ quan công an. Sau khi có báo cáo chính thức, Sở mới có căn cứ để xem xét và thực hiện các bước xử lý theo quy định.

Trên báo Dân trí, ông Cường bày tỏ thêm: “Nếu giáo viên vi phạm đạo đức, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Ngược lại, nếu không có vi phạm cũng cần bảo vệ danh dự, uy tín của cá nhân và của ngành".

Nam giáo viên báo cáo gì?

Cũng trên Dân trí, ông Lê Thái Phi, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trung Thiên xác nhận người bị tố cáo là giáo viên dạy môn Hóa, đang công tác tại trường. Người đăng bài tố trên mạng xã hội là chị N.T.H.Y. (vợ của ông D.).

Sau khi nắm thông tin, nhà trường đã yêu cầu nam giáo viên báo cáo, giải trình về các nội dung phản ánh. Ông D. cho biết, vợ chồng ông kết hôn từ năm 2016, có 3 con chung song cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, phát sinh nhiều mâu thuẫn. 2 vợ chồng đã sống ly thân từ đầu năm đến nay và tòa án đang thụ lý, giải quyết ly hôn.

Ông D. phủ nhận cáo buộc ngoại tình, có con riêng. Nam giáo viên cho rằng đây là thông tin bịa đặt, xuất phát từ những bất đồng trong quá trình giải quyết ly hôn. Ông cũng bác bỏ nội dung bị tố bạo hành vợ và cho biết vợ chồng có xảy ra cãi vã trong quá trình chung sống nhưng không có hành vi đánh đập gây thương tích.

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