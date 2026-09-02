HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công an xác minh vụ nhiều vận động viên marathon ở Đắk Lắk bị rạch túi

MINH MINH
|

Sau khi hoàn thành cự ly tại giải Tuy Hòa Half Marathon 2026, ít nhất 5 vận động viên phản ánh bị kẻ gian rạch túi, lấy điện thoại và tài sản; công an đang xác minh.

Ngày 2/9, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk cho biết, đã nắm thông tin một số vận động viên tham gia giải Tuy Hòa Half Marathon 2026 - “Đón bình minh trên biển” phản ánh bị kẻ gian rạch túi, lấy tài sản.

Theo lãnh đạo Sở, công an đã vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc. Bước đầu xác định có 5 trường hợp vận động viên phản ánh bị rạch túi.

Nhiều vận động viên Marathon ở Đắk Lắk mất tài sản trong sự cố rạch túi - Ảnh 1.

Một số túi bị rạch.

Giải chạy Tuy Hòa Half Marathon 2026 diễn ra từ khoảng 4h ngày 2/9 tại Quảng trường Nghinh Phong, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, với khoảng 3.000 vận động viên tham gia các cự ly 5km, 10km và 21km.

Chị Phan Thị Minh Thư, trú phường Tuy Hòa, một trong những vận động viên phản ánh bị mất tài sản, cho biết sau khi hoàn thành cự ly thi đấu, chị phát hiện chiếc túi vải đeo trên vai bị rạch một đường thẳng, sắc.

Thời điểm này, trong túi có 2 điện thoại của chị và người bạn chạy cùng, ví tiền, chìa khóa cùng một số vật dụng cá nhân. Kẻ gian lấy đi chiếc iPhone của bạn chị. Khi gọi vào số điện thoại này, thuê bao không liên lạc được.

“Lúc đang chạy trên đường về đích, xung quanh khá vắng người, tôi và bạn vẫn quay video kỷ niệm, túi lúc đó còn nguyên. Sự việc có thể xảy ra sau khi tôi nhận huy chương và di chuyển ra khu vực tháp Nghinh Phong. Đoạn này rất đông người, có thể kẻ gian lợi dụng lúc chen chúc để rạch túi” , chị Thư nói.

Nhiều vận động viên Marathon ở Đắk Lắk mất tài sản trong sự cố rạch túi - Ảnh 2.

Vết rạch trên túi dây rút của VĐV.

Theo chị Thư, sau khi phát hiện sự việc, chị cùng bạn đến trình báo lực lượng công an khu vực. Cơ quan chức năng đã lập biên bản để xác minh.

Chị Thư cho biết thêm, một số vận động viên khác cũng phản ánh gặp tình trạng tương tự. Các vận động viên mong cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc, truy tìm người lấy tài sản và thu hồi tài sản bị mất.

Theo Ban tổ chức, trước khi giải diễn ra, đơn vị đã thông báo không nhận giữ các vật dụng có giá trị như điện thoại, laptop, tiền mặt, vàng, trang sức và các tài sản có giá trị khác. Vận động viên được khuyến cáo tự kiểm tra tư trang trước khi gửi đồ tại quầy giữ đồ và chủ động bảo quản các vật dụng quan trọng.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.

Gã đàn ông bị bắt sau 11 năm bắn vào ngực thiếu nữ ở hồ câu
Tags

Đắk Lắk

Marathon

Vận động viên

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

01:17
Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

01:19
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

01:23
Nghẹt thở 82 phút truy bắt Trương Xuân Huy SN 1982, kẻ táo tợn cướp tiệm vàng giữa trung tâm TP.HCM

Nghẹt thở 82 phút truy bắt Trương Xuân Huy SN 1982, kẻ táo tợn cướp tiệm vàng giữa trung tâm TP.HCM

01:20
Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

01:22
SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

01:36
Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

02:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại