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Công an xác minh vụ cô gái bị siết cổ, hành hung trước cửa nhà ở Hà Nội

Minh Tuệ/VTC News
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Công an phường Lĩnh Nam (Hà Nội) đang xác minh vụ cô gái bị 2 kẻ lạ mặt siết cổ, hành hung và nghi sàm sỡ khi vừa tan ca trở về nhà vào rạng sáng.

Ngày 26/6, trả lời Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Công an phường Lĩnh Nam, Hà Nội cho biết, đơn vị xác minh vụ cô gái bị siết cổ, hành hung và nghi sàm sỡ khi vừa tan ca trở về nhà vào rạng sáng.

Trước đó, anh H.X.T. đăng tải thông tin trên mạng xã hội chia sẻ việc em gái mình là nạn nhân trong vụ việc xảy ra tại khu vực ngõ 49 Thúy Lĩnh (phường Lĩnh Nam, Hà Nội).

Nạn nhân bị nhiều thương tích sau khi bị hành hung.

Theo anh T., khoảng từ 3h15 đến 3h17 ngày 25/6, sau khi tan ca trở về nhà, em gái anh dừng xe trước cửa để lấy chìa khóa thì bất ngờ bị hai đối tượng tiếp cận từ phía sau.

Theo lời kể của nạn nhân, cả hai đối tượng đều cầm hung khí được mô tả là dao hoặc vật tương tự, dài khoảng 30 cm. Một đối tượng được cho là đã dùng tay siết cổ từ phía sau khiến cô gái bất tỉnh và ngã đập mặt xuống đường. Không chỉ bị hành hung , nạn nhân còn bị các đối tượng đe dọa và sàm sỡ.

Sau vụ việc, cô gái bị chấn thương vùng mặt, phải khâu 6 mũi, gãy một chiếc răng và hiện vẫn trong trạng thái tinh thần hoảng loạn.

Anh H.X.T. cho biết thêm, gia đình mới chuyển đến khu vực này sinh sống nên chưa kịp lắp camera an ninh trước cửa nhà. Vì vậy, anh mong người dân hoặc tài xế đi qua đoạn đường từ đầu đường Thúy Lĩnh đến số 10, ngõ 49 Thúy Lĩnh trong khoảng thời gian từ 2h50 đến 3h30 ngày 25/6, nếu có camera hành trình hoặc ghi lại được hình ảnh liên quan, vui lòng cung cấp để hỗ trợ gia đình và cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.

Cũng theo anh T., ngay sau khi xảy ra sự việc, em gái anh đã đến Công an phường Lĩnh Nam trình báo.

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