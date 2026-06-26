Khởi tố chủ hộ kinh doanh Nguyễn Xuân Hoàng

Quá trình điều tra xác định Nguyễn Xuân Hoàng, chủ hộ kinh doanh không được đại diện doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh một số nhãn hiệu quần áo, giày dép, dây lưng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình ngày 26/06/2026 cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, địa bàn và triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh kiểm tra, phát hiện hộ kinh doanh Nguyễn Xuân Hoàng, có địa chỉ tại đường Trần Nhân Tông, xã Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh Bình vi phạm quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh hàng hóa (quần áo, giày, dép, dây lưng).

Quá trình điều tra xác định Nguyễn Xuân Hoàng (sinh năm 1995), chủ hộ kinh doanh không được đại diện doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh một số nhãn hiệu quần áo, giày dép, dây lưng đã được bảo hộ tại Việt Nam ký hợp đồng, ủy quyền, cho phép sản xuất, kinh doanh, phân phối hàng hóa có gắn nhãn hiệu ra thị trường.

Công an đọc các quyết định với Nguyễn Xuân Hoàng - Ảnh: Công an Ninh Bình

Tuy nhiên vì biết các nhãn hiệu nổi tiếng được người tiêu dùng ưa chuộng, Hoàng đã mua 702 sản phẩm là quần, áo, giầy, dép, dây lưng tại thị trường trong nước, không có hóa đơn chứng từ, không phải hàng chính hiệu, mang ra bày bán để thu lợi, tổng trị giá hàng hóa vi phạm của Nguyễn Xuân Hoàng là 304.100.000 đồng.

Hành vi của Nguyễn Xuân Hoàng đã vi phạm các quy định về "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” quy định tại khoản 1, Điều 226 Bộ luật hình sự. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Hoàng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.