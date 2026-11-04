HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công an xác minh giao dịch rút 921 triệu đồng để chuyển cho con của người phụ nữ SN 1962 tại Agribank

Theo Kim Linh
|

Ngày 2/11, Công an xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh và Chi nhánh Ngân hàng Agribank Nầm (tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp ngăn chặn 1 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả danh cán bộ cơ quan chức năng.

Nạn nhân là bà P.T.H (sinh năm 1962, trú tại xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh). Trước đó, bà H. nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0994.348.539 của một đối tượng lạ, tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng và thông báo bà có liên quan đến 1 đường dây tội phạm rửa tiền với số tiền thu lợi bất chính lên đến 69 tỷ đồng.

Để tạo lòng tin và gây sức ép tâm lý, đối tượng liên tục đưa ra những thông tin mang tính đe dọa, yêu cầu bà H. giữ bí mật, không được tiết lộ sự việc với bất kỳ ai, đồng thời khai báo về tài sản hiện có. Khi biết bà H. đang sở hữu 921 triệu đồng trong các sổ tiết kiệm, các đối tượng yêu cầu bà rút toàn bộ số tiền để chuyển vào tài khoản do chúng cung cấp, với lý do phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Đáng chú ý, nhằm tránh bị phát hiện, các đối tượng còn dặn bà H. nếu nhân viên ngân hàng hỏi về mục đích rút tiền thì phải trả lời là rút tiền để chuyển cho con làm nhà. Những yêu cầu này khiến bà H. từng bước bị cuốn vào kịch bản lừa đảo mà các đối tượng đã dựng sẵn.

- Ảnh 1.

Công an xã Tứ Mỹ và nhân viên ngân hàng ngăn chặn giao dịch có dấu hiệu lừa đảo, giúp người dân bảo toàn tài sản.

Trong quá trình giao dịch, nhận thấy bà H. có biểu hiện bất thường, nội dung giao dịch tiềm ẩn nguy cơ bị lừa đảo, nhân viên Chi nhánh Ngân hàng Agribank Nầm đã chủ động liên hệ, thông báo cho Công an xã Tứ Mỹ để phối hợp xác minh, ngăn chặn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tứ Mỹ nhanh chóng cử cán bộ đến làm việc trực tiếp với bà H. Cán bộ Công an đã phân tích, giải thích rõ phương thức, thủ đoạn giả danh cán bộ cơ quan chức năng để đe dọa, thao túng tâm lý, yêu cầu chuyển tiền của các đối tượng.

Qua đó, giúp bà H. nhận diện bản chất vụ việc, bình tĩnh dừng giao dịch và không chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng. Sau khi hiểu rõ sự việc, bà H. bày tỏ sự cảm ơn đối với lực lượng Công an và nhân viên ngân hàng đã tận tình hỗ trợ, giúp bà tránh được thiệt hại lớn về tài sản.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đặc biệt là thủ đoạn giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án và các cơ quan chức năng để đe dọa, thao túng tâm lý, yêu cầu chuyển tiền.

Người dân cần tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP cho người lạ; không thực hiện các giao dịch chuyển tiền theo yêu cầu của người tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng. Cần lưu ý, cơ quan Công an không yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Khi nhận được các cuộc gọi có dấu hiệu nghi vấn, người dân cần giữ bình tĩnh, không hoang mang, không làm theo hướng dẫn của đối tượng, đồng thời chủ động kiểm chứng thông tin và liên hệ với cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ. Trường hợp phát hiện hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, cần nhanh chóng thông báo cho ngân hàng và cơ quan Công an để kịp thời có biện pháp ngăn chặn, xử lý.

Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Tags

tỉnh Hà Tĩnh

Agribank

lừa đảo chiếm đoạt

chuyển tiền

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

00:37
Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

01:30
Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

00:53
Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

01:39
Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

01:27
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại