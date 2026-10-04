Công an xác minh giao dịch chuyển 49.950.000 đồng vào tài khoản Vietcombank của Lê Ngọc Ngân SN 2007

Vừa qua, Công an phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ tiếp nhận trình báo của chị Lê Ngọc Ngân (SN 2007) về việc tài khoản Vietcombank của chị nhận được số tiền 49.950.000 đồng do người khác chuyển nhầm.

Công an phường Vị Tân hỗ trợ người dân thực hiện hoàn trả số tiền chuyển khoản nhầm.

Trước đó, vào chiều 24/9/2026, chị Ngô Thị Bé Trâm, ngụ khu vực 5, phường Vị Tân, thực hiện giao dịch chuyển khoản để thanh toán 50.000 đồng tiền photocopy. Do sơ suất trong quá trình thao tác, chị Trâm đã chuyển nhầm số tiền 49.950.000 đồng vào tài khoản của chị Lê Ngọc Ngân nhưng chưa phát hiện ngay. Sau khi nhận thấy việc chuyển nhầm, chị Trâm liên hệ, trình báo sự việc. Trong thời gian đó, chị Lê Ngọc Ngân đã chủ động đến Công an phường Vị Tân trình báo và phối hợp giải quyết.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Vị Tân đã hướng dẫn các bên trao đổi, làm rõ thông tin liên quan. Với tinh thần trung thực, trách nhiệm, chị Lê Ngọc Ngân đã tự nguyện hoàn trả đầy đủ số tiền 49.950.000 đồng cho chị Ngô Thị Bé Trâm. Hành động của chị Lê Ngọc Ngân là việc làm đẹp, thể hiện ý thức tôn trọng tài sản của người khác và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Qua sự việc, Công an phường Vị Tân khuyến cáo người dân khi thực hiện giao dịch chuyển khoản cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận và số tiền trước khi xác nhận giao dịch. Trường hợp nhận được tiền do người khác chuyển nhầm, cần chủ động liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan Công an để được hướng dẫn xử lý, không tự ý sử dụng số tiền khi chưa xác định rõ nguồn chuyển.



Theo Công an thành phố Cần Thơ