Công an xác minh giao dịch chuyển 25.000.000 đồng với nội dung "Trung goi"

Công an xã La Dạ (tỉnh Lâm Đồng) xác minh, hỗ trợ người dân nhận lại 25 triệu đồng chuyển khoản nhầm sau khi xác định người nhận và vận động hoàn trả toàn bộ số tiền.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, thời gian qua, Công an xã La Dạ đã tiếp nhận, phối hợp xác minh một số trường hợp người dân chuyển khoản nhầm vào tài khoản của người khác. Với tinh thần trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ Công an xã nhanh chóng xác minh, tuyên truyền, giải thích quy định pháp luật và vận động người nhận phối hợp hoàn trả tài sản cho chủ sở hữu.

Ngày 14/9/2026, Công an xã La Dạ đã hỗ trợ ông L.V.T. (SN 1970) thường trú tại phường Vĩnh Hưng, tỉnh Nghệ An nhận lại số tiền 25 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Ảnh chụp màn hình điện thoại giao dịch chuyển tiền nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng

Trước đó, Công an xã La Dạ nhận được thông tin đề nghị phối hợp từ Công an phường Vĩnh Hưng về việc ông L.V.T. chuyển nhầm 25 triệu đồng vào tài khoản của một người dân trên địa bàn xã La Dạ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã tiến hành xác minh, xác định tài khoản nhận tiền thuộc ông N.H.T. Cán bộ Công an xã đã mời ông T. đến làm việc, giải thích các quy định của pháp luật và xác minh thông tin liên quan. Sau khi được tuyên truyền, ông T. đã tự nguyện chuyển trả toàn bộ 25 triệu đồng cho người chuyển nhầm.

Trước đó, trong năm 2026, Công an xã La Dạ cũng đã tiếp nhận, hỗ trợ giải quyết trường hợp bà N.T.S. chuyển nhầm 125 triệu đồng vào tài khoản của anh T.V.T. Với sự phối hợp của lực lượng Công an và tinh thần hợp tác của người nhận tiền, số tiền trên đã được hoàn trả cho chủ sở hữu.

Các vụ việc trên cho thấy, cùng với sự phát triển của thanh toán không dùng tiền mặt, tình trạng nhập sai số tài khoản, chọn nhầm người nhận hoặc chuyển sai số tiền vẫn có thể xảy ra nếu người thực hiện giao dịch thiếu kiểm tra trước khi xác nhận.

Theo quy định của pháp luật dân sự, người chiếm hữu, sử dụng tài sản của người khác hoặc được lợi về tài sản mà không có căn cứ pháp luật thì có nghĩa vụ hoàn trả. Trường hợp cố tình không trả lại tài sản bị giao nhầm sau khi chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc cơ quan có trách nhiệm yêu cầu và đủ các điều kiện luật định, người vi phạm có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về tội chiếm giữ trái phép tài sản.