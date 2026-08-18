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Công an xác minh giao dịch 700.000.000 đồng vào tài khoản VIB của thanh niên SN 2002: Anh Nguyễn Bá Mạnh được mời lên làm việc

Nam An
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Sau khi bất ngờ nhận được 700 triệu đồng chuyển nhầm vào tài khoản, nam thanh niên đã chủ động trình báo công an, phối hợp hoàn tất thủ tục để trao trả toàn bộ số tiền cho chủ nhân.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, ngày 10/8, Công an phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Hoàng Nhật Huy, sinh năm 2002, hộ khẩu thường trú tại số nhà 184A, Tổ 10, Khóm Hưng Quới, phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long, hiện đang tạm trú tại phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình về việc ngày 1/8 tài khoản Ngân hàng VIB của anh bất ngờ nhận được số tiền 700.000.000đ (Bảy trăm triệu đồng) do một tài khoản lạ chuyển đến.

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Công an phường Tây Hoa Lư vừa giúp đỡ công dân nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Tây Hoa Lư đã nhanh chóng tiến hành xác minh nguồn tiền. Qua công tác xác minh, xác định người chuyển nhầm số tiền trên là anh Nguyễn Bá Mạnh, sinh năm 1995, trú tại phường Vĩnh Lộc, tỉnh Nghệ An.

Trước đó, trong quá trình thực hiện giao dịch, do sơ suất trong thao tác chuyển khoản nên anh Nguyễn Bá Mạnh đã chuyển nhầm số tiền tiền 700.000.000 đồng (Bảy trăm triệu đồng) vào tài khoản của anh Nguyễn Hoàng Nhật Huy.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Chỉ huy đơn vị và với tinh thần trách nhiệm, khẩn trương của cán bộ Tổ Phòng tội phạm, Ngày 17/8, Công an phường Tây Hoa Lư đã tiến hành mời anh Nguyễn Hoàng Nhật Huy và anh Nguyễn Bá Mạnh đến trụ sở Công an phường hướng dẫn, hỗ trợ anh Nguyễn Hoàng Nhật Huy và anh Nguyễn Bá Mạnh hoàn tất các thủ tục cần thiết và chuyển trả toàn bộ số tiền tiền 700.000.000đ (Bảy trăm triệu đồng) cho anh anh Nguyễn Bá Mạnh trong thời gian nhanh nhất.

Nhận lại được số tiền chuyển nhầm, anh Nguyễn Bá Mạnh vô cùng xúc động và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với anh Nguyễn Hoàng Nhật Huy cùng cán bộ, chiến sĩ Công an phường Tây Hoa Lư đã tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện để anh sớm nhận lại số tiền trên.

Hành động trung thực của anh Nguyễn Hoàng Nhật Huy cùng tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì Nhân dân phục vụ của lực lượng Công an phường Tây Hoa Lư đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ.

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