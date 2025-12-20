HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Công an xác minh clip “nhóm thiếu niên hành hung một người vô gia cư ở TP Huế”

Q.Nhật |

Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh nhóm thiếu niên hành hung một người đàn ông trung niên.

Ngày 20-12, lãnh đạo phường Phú Xuân, TP Huế cho biết cơ quan công an đang tiến hành xác minh, giải quyết thông tin lan truyền trên mạng xã hội về đoạn clip một nhóm thiếu niên có hành vi hành hung, xúc phạm một người lang thang, vô gia cư.

- Ảnh 1.

Người đàn ông được cho là sống vô gia cư bị nhóm thiếu niên dùng cán chổi đánh liên tiếp. Ảnh cắt từ clip lan truyền trên mạng xã hội.

Vào sáng cùng ngày, trên mạng xã hội Facebook đăng tải bài viết kèm 2 clip quay lại cảnh một nhóm nam thiếu niên dùng các vật như chổi, mũ bảo hiểm, móc áo quần đánh liên tiếp vào một người đàn ông trung niên đang nằm dưới nền nhà.

Đoạn clip đăng tải gây bức xúc dư luận về hành động của những nam thiếu niên này khi nạn nhân dù nằm co ro trong chăn, liên tục kêu đau và xin tha nhưng vẫn bị nhóm này lôi ra, dùng cán chổi đánh mạnh vào mông, đùi, lưng, tay...

Kết thúc đoạn clip ghi cảnh hành hung, nhóm này buộc người đàn ông phải thề "không được uống rượu" và thay nhau nhổ nước bọt lên người này.

Trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng nạn nhân bị hành hung là một người vô gia cư.

