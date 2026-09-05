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Công an xác minh 1 tỷ tiền mặt cùng nhiều giấy tờ tại quán cà phê ở Hà Nội: Một người phụ nữ được mời lên làm việc

Nam An
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Một người đàn ông nhặt được 1 tỷ đồng cùng nhiều giấy tờ tại quán cà phê ở Hà Nội đã giao nộp cho công an để xác minh, trao trả cho người đánh mất.

Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, ngày 4/9, Công an phường Chương Mỹ tiếp nhận 1 tỷ đồng cùng nhiều loại giấy tờ do anh Bùi Quốc Vương (sinh năm 1990, trú tại thôn Trầm Lộng, xã Ứng Hòa, thành phố Hà Nội) nhặt được tại một quán cà phê trên địa bàn. Với tinh thần trung thực, trách nhiệm, anh Vương đã chủ động giao nộp tài sản cho cơ quan Công an để xác minh, tìm người đánh mất.

Công an Hà Nội xác minh 1 tỷ đồng nhặt được tại quán cà phê , người phụ nữ được trả lại - Ảnh 1.

CBCS Công an phường và anh Vương bàn giao tài sản bị thất lạc cho chị H. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Chương Mỹ khẩn trương rà soát, xác minh các thông tin liên quan, qua đó xác định chị N.T.T.H là người bị mất tài sản. Công an phường đã liên hệ và tổ chức trao trả đầy đủ số tiền cùng giấy tờ cho chị H.

Xúc động trước nghĩa cử cao đẹp của anh Bùi Quốc Vương và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Chương Mỹ, chị H. đã viết thư cảm ơn gửi anh Vương và tập thể Công an phường.

Hành động "nhặt được của rơi, trả lại người mất" của anh Bùi Quốc Vương là việc làm giản dị nhưng giàu ý nghĩa, thể hiện sự trung thực, trách nhiệm và ý thức vì cộng đồng. Sự chủ động, tận tình của Công an phường Chương Mỹ trong tiếp nhận, xác minh, trao trả tài sản tiếp tục góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, xây dựng hình ảnh người dân Thủ đô thanh lịch, văn minh và lực lượng Công an nhân dân gần dân, trách nhiệm, vì Nhân dân phục vụ.

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Quốc vương

công an thành phố Hà Nội

chương mỹ

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