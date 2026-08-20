Công an phường Kiến Hưng đang tiếp tục thu thập tài liệu, làm rõ nguyên nhân và diễn biến vụ việc, đồng thời xác minh, triệu tập những người có liên quan.

Liên quan vụ người đàn ông xăm trổ đánh tài xế xe máy ở phường Kiến Hưng, chiều 20/8, Công an TP Hà Nội có những thông tin về đối tượng liên quan.

Theo đó, tối ngày 19/8/2026, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện video ghi lại vụ việc một nam giới điều khiển xe máy Honda Vision, màu đỏ, biển kiểm soát 29BE-071.39 có hành vi dùng tay đánh một nam giới điều khiển xe máy Honda Vision, màu xám, biển kiểm soát 29AE-255.74 tại khu vực nút giao Văn Khê - Hà Trì, thuộc phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội. Ngay sau khi nắm được thông tin, Công an phường Kiến Hưng đã khẩn trương tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

Vụ việc được 1 người dân ghi lại đăng tải lên mạng xã hội - Ảnh: Công an Hà Nội



Kết quả xác minh ban đầu xác định người bị đánh là anh Đ.N.T (sinh năm 2004, thường trú tại phường Long Biên, thành phố Hà Nội). Hiện anh T. đang đi khám thương tích và dự kiến sau khi hoàn thành việc khám sẽ phối hợp làm việc với cơ quan Công an để cung cấp thông tin, làm rõ vụ việc.

Qua xác minh, xác định N.K.T. (sinh năm 1981, thường trú tại Tổ dân phố Văn Phú 1, phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội) là người có hành vi đánh anh T; N.K.T. không có mặt tại địa phương, gia đình không nắm được thông tin về việc đi đâu, làm gì.

Sau vụ việc, anh T. được đưa đi kiểm tra thương tích và làm việc với cơ quan công an để cung cấp thông tin, phục vụ quá trình xác minh.

Hiện Công an phường Kiến Hưng đang tiếp tục xác minh, thu thập tài liệu, triệu tập người người có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

