Công an xã Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên cảnh báo khẩn về tài liệu độc hại lan truyền trên mạng

Theo Công an xã Tiên Hưng, hiện nay, trên mạng xã hội xuất hiện một số tài liệu (như "Tài liệu 88 trang"...) có nội dung kích động, hướng dẫn bạo lực, giết người đang lén lút phát tán trên mạng xã hội.

Đây là những nội dung cực kỳ độc hại, gây hoang mang và vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân 3 điều cần làm ngay:

TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHIA SẺ: Nếu nhận được, hãy xóa ngay lập tức và không lan truyền cho bất kỳ ai.

BÁO CÁO NGAY: Khi phát hiện tài khoản/người nào chia sẻ, hãy báo cáo với Công an xã Tiên Hưng hoặc cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.

QUẢN LÝ CON CÁI: Giám sát chặt chẽ việc sử dụng mạng xã hội của con em, hướng dẫn các em tránh xa nội dung tiêu cực.

Cơ quan công an cảnh báo, người có hành vi lưu trữ, chia sẻ, tán phát nội dung bạo lực, kích động phạm tội có thể bị xử phạt hành chính từ 5 triệu đồng trở lên hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Ảnh chụp màn hình.

Ngoài ra, theo cơ quan công an, các câu chuyện giật gân, thiếu kiểm chứng (như tin đồn về các tài liệu "kín", "tiết lộ sự thật") luôn kích hoạt tâm lý muốn biết thêm của người đọc, người xem.

Lợi dụng điều này, kẻ gian tung ra LINK LẠ, GROUP KÍN, FILE ĐỘC HẠI để dụ dỗ. Nhiều người vô tình chia sẻ link cho bạn bè, biến mình thành "trạm trung chuyển mã độc".

Chỉ vài cú nhấp chuột, kẻ gian có thể chiếm quyền truy cập Facebook, Gmail, hoặc toàn bộ điện thoại của bạn.

Đáng lo hơn, nhiều nạn nhân (đặc biệt là người lớn tuổi) bị khai thác sâu hơn, dẫn đến mất sạch tài khoản ngân hàng hoặc bị lừa chuyển tiền hàng chục, hàng trăm triệu đồng.