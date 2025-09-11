Chiều ngày 11/9, Công an xã Nội Bài (TP Hà Nội) cho biết vừa bắt giữ đối tượng Dương Văn Tuyến (SN 1987, trú tại thôn Ấp Cút, xã Sóc Sơn, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, ngày 5/9/2025, Tuyến đặt mua 4 chiếc điện thoại di động với tổng giá trị 24 triệu đồng qua mạng. Đến trưa 8/9, khi anh H. – nhân viên giao hàng của Công ty CP Giao hàng tiết kiệm – đến khu vực nhà văn hóa thôn Hương Gia (xã Nội Bài) để giao hàng, Tuyến đã lợi dụng sơ hở, đánh tráo 2 chiếc điện thoại mới nhãn hiệu OPPO bằng 2 điện thoại cũ mang theo, rồi nhanh chóng rời đi.

Đối tượng Dương Văn Tuyến - Ảnh: CA TP Hà Nội

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Nội Bài đã vào cuộc, bắt giữ Tuyến và thu giữ tang vật gồm 2 chiếc điện thoại OPPO. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Nội Bài tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.