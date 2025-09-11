HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công an xã Nội Bài bắt đối tượng Dương Văn Tuyến

Trang Anh |

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Nội Bài đã vào cuộc, bắt giữ Tuyến và thu giữ tang vật gồm 2 chiếc điện thoại OPPO.

Chiều ngày 11/9, Công an xã Nội Bài (TP Hà Nội) cho biết vừa bắt giữ đối tượng Dương Văn Tuyến (SN 1987, trú tại thôn Ấp Cút, xã Sóc Sơn, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, ngày 5/9/2025, Tuyến đặt mua 4 chiếc điện thoại di động với tổng giá trị 24 triệu đồng qua mạng. Đến trưa 8/9, khi anh H. – nhân viên giao hàng của Công ty CP Giao hàng tiết kiệm – đến khu vực nhà văn hóa thôn Hương Gia (xã Nội Bài) để giao hàng, Tuyến đã lợi dụng sơ hở, đánh tráo 2 chiếc điện thoại mới nhãn hiệu OPPO bằng 2 điện thoại cũ mang theo, rồi nhanh chóng rời đi.

Đối tượng Dương Văn Tuyến - Ảnh: CA TP Hà Nội

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Nội Bài đã vào cuộc, bắt giữ Tuyến và thu giữ tang vật gồm 2 chiếc điện thoại OPPO. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Nội Bài tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Điều 173, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) – Tội trộm cắp tài sản

  1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc trường hợp đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc đã bị kết án… thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

  2. Phạm tội có tổ chức, có tính chuyên nghiệp; chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; dùng thủ đoạn xảo quyệt… thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

Công an TP Hà Nội ra cảnh báo nóng
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

công an hà nội

Tin ngắn

báo mới

tội phạm

tội trộm cắp tài sản

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại