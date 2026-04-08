Công an vào cuộc vụ thanh niên đánh cụ bà trong quán ăn khuya ở Gia Lai

Sáng 8-4, bà Nguyễn Thị Bích Hoa – Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai – xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một cụ bà bị hành hung tại quán ăn khuya ven đường Hoàng Văn Thụ.

Clip ghi lại hình ảnh 1 thanh niên đánh cụ bà đang phục vụ tại quán ăn khuya

Theo bà Hoa, ngay sau khi các đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, lãnh đạo địa phương đã chỉ đạo Công an phường nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ danh tính những người liên quan, đặc biệt là đối tượng có hành vi chửi bới, xúc phạm và tấn công người phụ nữ lớn tuổi, để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, tối 7-4, mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn video ghi lại cảnh một nhóm 3 thanh niên ngồi ăn uống tại một quán vỉa hè trên đường Hoàng Văn Thụ.

Trong lúc ăn uống, một nam thanh niên xảy ra mâu thuẫn với cụ bà phục vụ tại quán.

Đỉnh điểm của sự việc, người này bất ngờ bê chồng ghế nhựa ném mạnh về phía cụ bà. Không dừng lại, đối tượng còn có hành vi nhổ nước bọt, chửi bới, đe dọa và liên tiếp tấn công vào vùng đầu và cơ thể nạn nhân. Chỉ đến khi một người trong nhóm đứng ra can ngăn, hành vi bạo lực mới chấm dứt.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc được cho là xảy ra vào khoảng 4 giờ 5 phút sáng 7-4. Nạn nhân là một cụ bà làm phục vụ tại quán ăn khuya.

Người có hành vi hành hung được xác định là Đ.B. (35 tuổi, trú tại địa phương).

Cụ bà phục vụ trong quán ăn khuya ôm mặt khóc sau khi bị nam thanh niên dùng tay đánh vào mặt. Ảnh cắt từ clip

Sự việc ngay sau đó đã gây phẫn nộ trong dư luận. Hàng nghìn lượt chia sẻ cùng hàng chục nghìn bình luận trên các nền tảng mạng xã hội đã lên án gay gắt hành vi côn đồ, thiếu đạo đức, đặc biệt là việc bạo hành người lớn tuổi.