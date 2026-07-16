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Công an vào cuộc vụ bé trai ở Đắk Lắk nghi bị mẹ tạt nước sôi

Huỳnh Thủy
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Công an xã Ea Đrăng (tỉnh Đắk Lắk) đang vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin một bé trai nghi bị mẹ tạt nước sôi.

Tối 15/7, một lãnh đạo UBND xã Ea Đrăng (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, Công an xã đã làm việc với những người có liên quan sau khi xuất hiện thông tin trên mạng xã hội về việc nghi một cháu bé bị tạt nước sôi .

Theo vị lãnh đạo, cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, thu thập thông tin để làm rõ bản chất vụ việc, đồng thời xem xét có dấu hiệu cấu thành hành vi bạo hành trẻ em hay không.

Công an vào cuộc vụ bé trai ở Đắk Lắk nghi bạo hành trẻ em bằng nước sôi - Ảnh 1.

Hình ảnh được cho là một bé trai ở xã Ea Đrăng nghi bị mẹ tạt nước sôi lên người.

Trước đó, trên mạng xã hội, tài khoản N.Đ. đăng tải bài viết phản ánh một bé trai tại xã Ea Đrăng nghi bị mẹ tạt nước sôi lên người. Kèm theo bài viết có hình ảnh được cho là phần lưng của bé trai với nhiều vùng da đỏ rực, xuất hiện các vết phồng rộp, bong tróc nghi do bỏng.

Thông tin sau khi được đăng tải đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận.

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