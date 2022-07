Công an vào cuộc clip bé gái cầm vô lăng lái ô tô ở Tiền Giang

Ngày 18-7, Công an tỉnh Tiền Giang xác nhận clip trên do một cán bộ công an ghi lại và úp lên mạng xã hội.

Theo đó, đoạn clip này được ghi vào khoảng 9 giờ 20 phút ngày 17-7. Ông Đ. đang chạy xe đi qua đoạn đường Rạch Gầm hướng ra ngã tư đường Lê Lợi (thuộc phường 1, TP Mỹ Tho) thì phát hiện tài xế mặc áo thun màu trắng lái ô tô (loại 4 chỗ ngồi) mang biển số 51F-231.xx để 1 bé gái ngồi cùng ghế lái, hai tay vịn vô lăng xe, còn tài xế thì tay phải đặt lên cần số xe.

Video vụ việc

Ông Đ. đã quay lại clip trên và đăng tải lên mạng xã hội Facebook. Clip đã nhận được hơn 18.224 lượt xem, hơn 162 lượt bình luận và chia sẻ. Tiếp đó, đoạn clip này được nhiều trang mạng đăng lại.



Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết: "Đã giao cho công an TP Mỹ Tho vào cuộc xác minh, xử lý".