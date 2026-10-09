HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công an truy tìm ông Nguyễn Đức Kiên SN 1993

Chi Chi
|

Đây là thông báo từ Công an phường Hòa Khánh (TP Đà Nẵng).

Để phục vụ công tác điều tra vụ việc tàng trữ trái phép chất ma tuý xảy ra ngày 14/08/2026 tại địa chỉ số 126 Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh, Công an phường Hòa Khánh (TP Đà Nẵng_ thông báo truy tìm ông Nguyễn Đức Kiên (sinh năm 1993) theo Quyết định truy tìm người đính kèm.

Công an truy tìm ông Nguyễn Đức Kiên SN 1993 - Ảnh 1.

Ảnh: CA TP Đà Nẵng

Công an phường Hòa Khánh đề nghị ông Nguyễn Đức Kiên chủ động liên hệ cơ quan Công an để phối hợp làm việc theo quy định. Đồng thời, đề nghị người dân nếu biết thông tin liên quan đến ông Nguyễn Đức Kiên, vui lòng cung cấp cho Công an phường Hòa Khánh hoặc cơ quan Công an gần nhất để phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Rất mong nhận được sự phối hợp của Nhân dân!

Theo Fanpage Công An TP Đà Nẵng

Công an điều tra nhiều tài khoản ngân hàng cho vay và thu lãi: Khởi tố Lê Văn Thái SN 1999
Tags

tin hình sự

báo công an

Tin ngắn

báo mới

Tin nóng trong ngày

Truy tìm

công an

công an truy tìm

Hay độc lạ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

01:49
Thi hành lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam đối tượng làm phim ngắn Lê Thế Hưng SN 1985

Thi hành lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam đối tượng làm phim ngắn Lê Thế Hưng SN 1985

01:59
Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

01:09
Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

01:14
Ford Everest thêm phiên bản mới, thay Wildtrak, có thể kéo rơ-moóc tới 3,5 tấn

Ford Everest thêm phiên bản mới, thay Wildtrak, có thể kéo rơ-moóc tới 3,5 tấn

02:11
“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

03:31
Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

02:06
Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

02:24
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại