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Công an truy tìm người tên Nguyễn Bá Hoàng Tùng SN 1994

Trang Anh
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Quá trình điều tra do chưa xác định được người nghi vấn phạm tội đang ở đâu nên công an ra Quyết định truy tìm người đối với Nguyễn Bá Hoàng Tùng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh ngày 7/8/2026 đã ra thông báo truy tìm đối tượng nghi vấn thực hiện tội phạm.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh Bắc Ninh đang thụ lý, giải quyết tố giác về tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra năm 2022. Quá trình điều tra do chưa xác định được người nghi vấn phạm tội đang ở đâu nên ngày 01/6/2022 đã ra Quyết định truy tìm người đối với Nguyễn Bá Hoàng Tùng (sinh năm 1994, trú tại số nhà 21, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, nay là phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh).

Quyết định truy tìm Nguyễn Bá Hoàng Tùng - Ảnh: Công an Bắc Ninh

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh Bắc Ninh rất mong quần chúng nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia tố giác tội phạm.

Khi phát hiện đối tượng, thông tin về đối tượng trên, người dân cần nhanh chóng thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số Q5, đường Hoàng Văn Thụ, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, số điện thoại: 02043.854.666 hoặc liên hệ đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Điều tra viên, số điện thoại: 0917.181.092 hoặc Cơ quan Công an nơi gần nhất.

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