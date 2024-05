Thông tin từ Công an Hà Nội mới đây cho biết, Công an quận Thanh Xuân đang điều tra vụ án Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc xảy ra ngày 08/01/2020 tại số 21 Nguyễn Xiển, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Qua xác minh, đối tượng Lê Trung Kiên (SN: 1978, trú tại Quải Cang, Tuần Giáo, Điện Biên) có hành vi mua số lô, đề trong vụ án Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc xảy ra ngày 08/01/2020 tại số 21 Nguyễn Xiển, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Tuy nhiên, hiện chưa xác định được đối tượng đang ở đâu.

Vì vậy, để phục vụ điều tra, Công an quận Thanh Xuân quyết định truy tìm đối tượng Lê Trung Kiên như trong hình ảnh kèm theo.

Đối tượng Lê Trung Kiên (trái) và Nguyễn Thị Toán bị truy tìm - Ảnh: Công an Hà Nội

Ngoài ra, Công an huyện Sóc Sơn cũng đang truy tìm người phụ nữ vay tiền mua đất rồi bỏ trốn. Theo đó, Công an huyện Sóc Sơn đang xác minh đơn tố giác Nguyễn Thị Toán (SN 1979; trú thôn Đại Bái, xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo đơn trình báo, Nguyễn Thị Toán đã vay 500 triệu đồng của anh H (trú tại xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) để đi mua đất. Tuy nhiên, từ ngày 23/3/2024, Toán tự dọn hết nhà cửa, đang thuê tại xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn và chuyển đi nơi khác mà không thông báo cho chủ nhà, đồng thời cắt hết liên lạc với anh H.

Ai biết thông tin về đối tượng Lê Trung Kiên thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân (SĐT: 0984320686). Hoặc biết thông tin về Nguyễn Thị Toán thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Sóc Sơn (SĐT: 0927.665.115), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội (https://www.facebook.com/ConganThuDo) để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.