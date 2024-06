Khuya ngày 11/6, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đang điều tra vụ án hình sự "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" xảy ra trong khoảng thời gian từ ngày 20/8/2022 đến ngày 27/02/2023 tại nhà nghỉ trên địa bàn phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Qua quá trình điều tra đến ngày 23/5 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “hiếp dâm” người dưới 16 tuổi để điều tra làm rõ vụ án. Theo đó, Công an quận Thanh Xuân xác định đối tượng tình nghi có hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi tên là “Hoàng”. Hiện chưa rõ nhân thân lai lịch của đối tượng. Để phục vụ điều tra, Công an quận Thanh Xuân quyết định truy tìm đối tượng trên.

Đối tượng Hoàng bị công an truy tìm - Ảnh: Công an Hà Nội

Ai biết thông tin về đối tượng thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân (SĐT: 0866.183.988), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.

Điều 142 Bộ Luật hình sự (sửa đổi năm 2017) quy định về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi như sau:

- Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: + Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ; + Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi. - Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: + + Có tính chất loạn luân; + Làm nạn nhân có thai; + Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; + Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh; + Phạm tội 02 lần trở lên; + Đối với 02 người trở lên; + Tái phạm nguy hiểm. - Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình: + Có tổ chức; + Nhiều người hiếp một người; + Đối với người dưới 10 tuổi; + Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; + Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội; - Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

