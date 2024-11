Tối 19/11, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đơn vị đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an tỉnh Lào Cai, Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai tiếp nhận đối tượng truy nã quốc tế suốt 15 năm.

Đó là Quan Thị Nhạc, sinh năm 1990, trú tại thôn Bản Lai, xã Phúc Sơn, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang do Cục Công an Châu Hồng Hà, Công an huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc bàn giao.

Sau 15 năm lẩn trốn, mặc dù đã sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn để qua mặt lực lượng chức năng, đối tượng Quan Thị Nhạc vẫn bị phát hiện, bắt giữ để chịu tội trước pháp luật.

Trước đó, vào năm 2009, Quan Thị Nhạc đã lừa gạt đưa 02 phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc bán và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang ra Quyết định khởi tố về tội mua bán người. Tại thời điểm khởi tố, đối tượng đã trốn khỏi Việt Nam, sinh sống và lấy chồng tại Trung Quốc. Ngày 27/10/2009, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang ra Quyết định truy nã Quan Thị Nhạc.

Công an tiếp nhận đối tượng Quan Thị Nhạc (áo đỏ) - Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Quá trình điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện đối tượng đang lẩn trốn tại thị trấn Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Công an tỉnh Tuyên Quang đã đề nghị Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) trao đổi thông tin với công an nước bạn để kịp thời bắt giữ đối tượng, di lý về Tuyên Quang để quy án.

Thực tế cho thấy, các đối tượng bị truy nã dù cố tình thay tên đổi họ, thay đổi nhân dạng, liên tục thay đổi nơi ở, thậm chí trốn ra nước ngoài vẫn không thể thoát khỏi sự truy bắt của lực lượng Công an.

Công an tỉnh Tuyên Quang cũng kêu gọi các đối tượng truy nã ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đề nghị người dân nếu có thông tin cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh (02073.871.161). Mọi hành động bao che, chứa chấp đối tượng truy nã sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.