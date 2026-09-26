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Công an triệu tập và khám xét nơi ở của Tạ Phương Thảo SN 1995

Duy Anh
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Công an TP Hà Nội cho biết vừa khởi tố đối tượng Tạ Phương Thảo và Lê Trung Nghĩa về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Ngày 24/9, Công an TP Hà Nội thông tin, vào khoảng 23h00 ngày 6/9, tại khu vực ngã tư Xã Đàn – Giải Phóng, Công an phường Kim Liên tiến hành kiểm tra hành chính một trường hợp lái xe công nghệ có biểu hiện nghi vấn.

Qua làm việc, Công an phường phát hiện một túi hàng có chứa ma túy (được chuyển từ phường Hồng Hà để giao đến chung cư Felizhome, phường Tương Mai).

Đối tượng Tạ Phương Thảo tại hiện trường (Ảnh: Công an Hà Nội).

Ngay sau đó, Công an phường Kim Liên đã khẩn trương xác minh, qua đó xác định 3 đối tượng có liên quan, gồm: Tạ Phương Thảo (sinh năm 1995; nơi ở: phường Hồng Hà, Hà Nội), Vương Hồng Ngọc (sinh năm 1992; nơi ở: phường Tương Mai, Hà Nội) và Lê Trung Nghĩa (sinh năm 1995; phường Vĩnh Tuy, Hà Nội).

Tiến hành triệu tập và khám xét chỗ ở các đối tượng, Công an phường thu giữ 89,294 gam ma túy các loại cùng 1 cân điện tử có dính ma túy. Kết quả kiểm tra cho thấy đối tượng Thảo và Ngọc dương tính với chất ma túy.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Tạ Phương Thảo và Lê Trung Nghĩa về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” theo Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Đối với Vương Hồng Ngọc, Công an phường Kim Liên đã bàn giao cho Công an phường Tương Mai để tiếp tục xử lý và thực hiện các biện pháp cai nghiện bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Công an điều tra các khoản giao dịch 1,1 tỷ đồng và 1,64 tỷ đồng: Khởi tố Trần Thị Hồng Nguyên SN 1988


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