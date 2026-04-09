Công an triệu tập nữ giúp việc Nguyễn Thị Sâm đến làm việc

Duy Anh |

Nguyễn Thị Sâm bị cáo buộc trộm cắp số tiền lớn của chủ nhà để mang đi trả nợ.

Ngày 9/5, Công an phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Ngọc Trình, sinh năm 1984, trú tại phường Cao Xanh về việc bị mất trộm tài sản.

Theo nội dung trình báo, khoảng 14h ngày 29/3, anh Trình mở két sắt tại phòng ngủ thì phát hiện bị mất số tiền 270 triệu đồng tiền mặt cùng 1 chiếc nhẫn vàng (khoảng 2 chỉ). Lần gần nhất anh kiểm tra tài sản vẫn còn là vào trưa ngày 27/3.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Cao Xanh đã khẩn trương đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành xác minh, rà soát các đối tượng nghi vấn.

Qua đó, lực lượng Công an đã triệu tập Nguyễn Thị Sâm, sinh năm 1972, trú tại tại phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh là người giúp việc tại gia đình anh Trình, để làm việc.

Nguyễn Thị Sâm tại cơ quan công an (Ảnh: Công an phường Cao Xanh).

Tại cơ quan Công an, trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Nguyễn Thị Sâm đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản vào thời điểm tối ngày 28/3 khi gia đình chủ nhà vắng mặt.

Sau khi lấy được tiền và vàng, Sâm đã mang toàn bộ tài sản đưa cho Nguyễn Thị Xuân, sinh năm 1984, trú tại phường Cao Xanh để trả khoản nợ hơn 300 triệu đồng mà Sâm đã vay trước đó.

Tiếp tục đấu tranh, cơ quan Công an đã triệu tập Nguyễn Thị Xuân. Tại đây, Xuân khai nhận sau khi nhận tiền từ Sâm đã chuyển 300 triệu đồng cho người thân là Tô Thị Hợp (trú cùng khu vực), còn chiếc nhẫn vàng đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan Công an.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

