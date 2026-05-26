Công an triệu tập đối tượng lái ô tô cán qua chân người sau xô xát rồi bỏ chạy

Ngọc Tú
|

Vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã triệu tập tài xế trong vụ xô xát rồi điều khiển xe ô tô cán qua bàn chân một người khiến anh này bị thương nặng để điều tra, xử lý theo quy định.

Tối 25/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này đang thụ lý, điều tra một vụ xô xát xảy ra tối 24/5/2026 tại khuôn viên một nhà hàng trên đường Lê Mao, phường Thành Vinh.

Đối tượng Nguyễn Công Đức Thắng tại cơ quan công an.

Thông tin ban đầu cho biết, tối 24/5, Vương Anh Tú (SN 1996, trú tại phường Thành Vinh) tổ chức sinh nhật tại một nhà hàng trên đường Lê Mao. Tú mời khoảng 20 người bạn đến chung vui bữa tiệc sinh nhật, trong đó có Nguyễn Công Đức Thắng (SN 2001, trú tại phường Trường Vinh).

Trong quá trình ăn uống tại nhà hàng, một số người bạn của Tú tham gia bữa tiệc phát sinh mẫu thuẫn, xô xát. Nhận thấy vụ việc có nguy cơ phức tạp, Vương Anh Tú đứng ra can ngăn mọi người.

Chiếc xe do Nguyễn Công Đức Thắng điều khiển và cán qua chân của Vương Anh Tú.

Thời điểm này, Nguyễn Công Đức Thắng điều khiển xe ô tô rời khỏi hiện trường . Do thiếu quan sát, Thắng đã điều khiển xe ô tô cán qua bàn chân phải của Vương Anh Tú khiến Tú ngã xuống đường chấn thương vùng chân. Tú sau đó được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Thành Vinh và Phòng Cảnh sát hình sự đã có mặt tại hiện trường xác minh làm rõ vụ việc, đồng thời triệu tập các đối tượng liên quan. Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng đã khai nhận vụ việc.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

