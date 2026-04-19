Ngày 19-4, Công an phường Bình Hưng Hòa (TPHCM) phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc liên quan đến hành vi cố ý gây thương tích xảy ra sau va chạm giao thông trên địa bàn.

Clip nơi xảy ra vụ việc

Theo thông tin ban đầu, trưa 16-4, Trần Văn Hòa (SN 1989, tài xế công nghệ) chạy xe máy đã xảy ra va chạm với xe máy do M.X.B (SN 2006) điều khiển, chở theo một người lưu thông theo hướng từ đường Mã Lò ra đường Tân Kỳ Tân Quý, TPHCM.

Sau va chạm, hai bên xảy ra cự cãi rồi Hòa dùng tay đánh vào vùng vai của M.X.B.

Tiếp đó, Hòa mở cốp xe lấy một cây gậy kim loại dạng 3 khúc đánh nhiều cái vào vùng vai của B., khiến nạn nhân bỏ chạy.

Người dân xung quanh đã kịp thời can ngăn, Hòa sau đó rời khỏi hiện trường. Sự việc bị người dân quay clip, đăng lên mạng xã hội.

Chiều 18-4, Công an phường Bình Hưng Hòa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự đưa Trần Văn Hòa về trụ sở làm việc, củng cố chứng cứ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an TPHCM khuyến cáo mọi hành vi sử dụng hung khí, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực nơi công cộng đều tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng, có thể bị xử lý hình sự với khung hình phạt nghiêm khắc.