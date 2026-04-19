Tài khoản ngân hàng có giao dịch 16 tỷ đồng: Công an yêu cầu một công ty lên làm việc

Đại Phú |

Công an phường Hoàn Kiếm có thông tin mới liên quan đến 16 tỷ đồng của một doanh nghiệp.

Ngày 6/4/2026, Công an phường Hoàn Kiếm nhận được thư cảm ơn của Công ty TNHH Ford Việt Nam sau khi đơn vị kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp xử lý thành công sự cố chuyển khoản nhầm số tiền hơn 16 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 13/3/2026, Công an phường Hoàn Kiếm tiếp nhận đề nghị hỗ trợ của Công ty TNHH Ford Việt Nam về việc chuyển khoản nhầm số tiền 16.458.348.958 đồng vào tài khoản của Công ty TNHH Kim Liên - Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, phát huy phong trào thi đua “Ba Nhất”, Công an phường đã khẩn trương vào cuộc xác minh, mời các bên liên quan đến trụ sở để phối hợp giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Với tinh thần trách nhiệm cao, quá trình xử lý được triển khai nhanh chóng, chặt chẽ; qua đó giúp Công ty TNHH Ford Việt Nam nhận lại đầy đủ số tiền chuyển nhầm, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, đồng thời góp phần giữ vững môi trường kinh doanh an toàn, minh bạch trên địa bàn.

Sự vào cuộc kịp thời, hiệu quả của Công an phường Hoàn Kiếm góp phần bảo đảm quyền lợi doanh nghiệp, giữ vững môi trường kinh doanh minh bạch, thượng tôn pháp luật.

"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Kia Seltos thế hệ mới ra mắt: Nâng cấp hybrid, dẫn động 4 bánh, cấp điện được cho đồ gia dụng

Kia Seltos thế hệ mới ra mắt: Nâng cấp hybrid, dẫn động 4 bánh, cấp điện được cho đồ gia dụng

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Ra mắt xe điện đi xa tới 320km/sạc, tốc độ 125km/h, giá rẻ hơn Honda Lead

Ra mắt xe điện đi xa tới 320km/sạc, tốc độ 125km/h, giá rẻ hơn Honda Lead

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

