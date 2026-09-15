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Công an TPHCM tìm người bị hại chuyển tiền vào 70 tài khoản đứng tên 18 doanh nghiệp

Mạnh Thắng
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Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đề nghị người bị hại từng chuyển tiền vào 70 tài khoản của 18 doanh nghiệp liên hệ cơ quan điều tra để cung cấp thông tin, phục vụ điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

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Ngày 15-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, đơn vị đang thụ lý điều tra vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" phát hiện vào tháng 12-2025 tại phường Bình Hưng Hòa, TPHCM.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định, các đối tượng đăng ký hơn 70 tài khoản ngân hàng đứng tên 18 doanh nghiệp rồi bán cho các đối tượng lừa đảo trực tuyến để nhận, chuyển tiền lừa đảo.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM thông báo tìm người bị hại đã chuyển tiền đến tài khoản của 18 doanh nghiệp liên quan vụ án. Danh sách gồm: Công ty TNHH TM DV Hoàng Hương; Công ty TNHH Con Cưng Intrucion; Công ty TNHH Con Cưng Masterrial; Công ty TNHH Con Cưng Medigo; Công ty TNHH Con Cưng Mom Baby Hotdeal; Công ty TNHH Con Cưng và Bé Kids Plaza; Công ty TNHH Hoa Sen GR; Công ty TNHH Kinh doanh Con Cưng Online; Công ty TNHH Mediamart VN VN; Công ty TNHH Sapa TV Reviews; Công ty TNHH TMDV Bán hàng toàn cầu; Công ty TNHH TMDV Nguyễn Kim Điện máy; Công ty TNHH TMPT Hoàng Hương; Công ty TNHH TMTT Yody; Công ty TNHH Trực tuyến UnionPay; Công ty TNHH TTY Yody Sky; Công ty TNHH Gia dụng Nguyễn Kim VN và Công ty TNHH Thương mại DV Quyen Leo.

Người bị hại liên hệ Đội phòng ngừa điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM, địa chỉ số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM; gặp điều tra viên Nguyễn Thế Quang (Đội 4), số điện thoại: 0913.707.750 để được tiếp nhận giải quyết theo thẩm quyền.

Tags

Công an TPHCM

chiếm đoạt tài sản

doanh nghiệp

tài khoản ngân hàng

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