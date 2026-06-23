Công an TPHCM đang tìm nạn nhân bị Quỹ Đầu cơ Đan Nhân lừa đảo, thời hạn tiếp nhận thông tin đến ngày 15-8.

Ngày 23-6, Công an TPHCM cho biết đang thụ lý điều tra vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" bằng hình thức huy động vốn thông qua "Quỹ đầu cơ Đan Nhân".

Trước đó, Công an TPHCM đã khởi tố bị can Nguyễn Dũng Cường (SN 1994, tên thường gọi là Đan Nhân) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cụ thể, Cường thành lập "Quỹ đầu cơ Đan Nhân" để thực hiện hành vi huy động vốn.

Công an TPHCM tìm nạn nhân bị lừa đảo

Trong quá trình hoạt động, Cường đưa ra nhiều thông tin, thủ đoạn gian dối nhằm tạo lòng tin, từ đó chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỉ đồng của các nhà đầu tư.

Để phục vụ công tác điều tra, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, Công an TPHCM đề nghị người dân đã tham gia góp vốn, đầu tư vào "Quỹ đầu cơ Đan Nhân" và bị các đối tượng chiếm đoạt tài sản hợp tác điều tra. Người dân cần chuẩn bị các tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc đầu tư; sao kê tài khoản ngân hàng thể hiện việc chuyển tiền, giao dịch liên quan. Nạn nhân có thể trình báo trực tiếp tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM Cơ sở 2 (2 Điện Biên Phủ, phường Bà Rìa, TP HCM).