Trước đó, Công an TPHCM đã khởi tố bị can Nguyễn Dũng Cường (SN 1994, tên thường gọi là Đan Nhân) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cụ thể, Cường thành lập "Quỹ đầu cơ Đan Nhân" để thực hiện hành vi huy động vốn.
Trong quá trình hoạt động, Cường đưa ra nhiều thông tin, thủ đoạn gian dối nhằm tạo lòng tin, từ đó chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỉ đồng của các nhà đầu tư.
Người dân cần chuẩn bị các tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc đầu tư; sao kê tài khoản ngân hàng thể hiện việc chuyển tiền, giao dịch liên quan.
Nạn nhân có thể trình báo trực tiếp tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM Cơ sở 2 (2 Điện Biên Phủ, phường Bà Rìa, TP HCM).
Người dân cũng có thể gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Số 2 đường Điện Biên Phủ, phường Bà Rịa, TPHCM. Cán bộ tiếp nhận (Điều tra viên): Thượng úy Nguyễn Đình Anh Minh. Thời hạn tiếp nhận thông tin đến ngày 15-8-2026.