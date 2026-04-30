Công an TP.HCM thông tin vụ thợ khóa bị chủ nhà đe dọa hành hung sau khi mở cửa phòng ngủ

Xuất phát từ việc đi tiệc về ngủ quá say và khóa trái cửa, ông H. đã mất kiểm soát khi thấy cửa phòng bị cạy phá. Dù không có thương vong xảy ra, nhưng hình ảnh chủ nhà cầm dao yêu cầu đóng cổng, "giam lỏng" anh thợ để bắt đền cửa đã khiến nhiều người một phen thót tim.

Ngày 30/4, Công an TP.HCM cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang tiếp tục làm rõ vụ việc liên quan đoạn video lan truyền trên mạng xã hội phản ánh một thợ sửa khóa bị chủ nhà dùng dao đe dọa sau khi mở cửa phòng ngủ theo yêu cầu của người trong gia đình, tại khu dân cư trên địa bàn.

Theo Công an, sự việc xảy ra tại một căn nhà trong hẻm 349 đường Lê Hồng Phong (phường Dĩ An, TP.HCM). Theo đó, chiều 25/4, ông N.Q.H (SN 1979) sau khi đi dự tiệc trở về nhà đã vào phòng ngủ tại tầng một, khóa cửa từ bên trong rồi ngủ.

Ông H. cầm dao đe dọa thợ sửa khóa

Khoảng 14h30 cùng ngày, vợ ông H. là chị L.T.G. nhiều lần gọi cửa nhưng không nhận được phản hồi, điện thoại cũng không liên lạc được nên lo ngại xảy ra sự cố. Khoảng 16 giờ, chị G. gọi anh H. là thợ sửa khóa, đến hỗ trợ mở cửa.

Sau khi mở được ổ khóa bên ngoài, anh L.T.H phải cạy một phần cánh cửa do chốt khóa phía trong vẫn còn khóa kín. Khi cửa mở, ông N.Q.H. đang nằm ngủ trong phòng.

Sau khi tỉnh dậy và nhìn thấy cửa phòng bị cạy, ông N.Q.H. tỏ ra bức xúc, liên tục chất vấn người mở khóa và có lời lẽ lớn tiếng. Mặc dù được giải thích việc phá khóa nhằm kiểm tra tình trạng sức khỏe do người nhà không liên lạc được, nhưng ông N.Q.H. vẫn yêu cầu sửa lại cửa như ban đầu.

Sự việc trở nên căng thẳng khi ông N.Q.H. xuống bếp lấy con dao chặt xương cầm trên tay, đồng thời yêu cầu người giúp việc đóng cổng nhà. Sau khi công việc hoàn tất, chị G. thanh toán tiền công và anh L.T.H rời đi.

Kết quả xác minh cho thấy không xảy ra hành vi hành hung hay gây thương tích. Kiểm tra nhanh ma túy với N.Q.H. cho kết quả âm tính.