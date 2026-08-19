Công an TP.HCM làm việc với TikToker "Li Minh Hô Quận 7"

Công an TP.HCM vừa mời làm việc một TikToker để làm rõ việc livestream thực hiện hành động nguy hiểm nhằm “câu view”, tăng tương tác và nhận tiền ủng hộ từ người xem.

Ngày 19/8, Công an phường Tân Hưng (TP.HCM) cho biết, đơn vị phối hợp cùng Phòng An ninh mạng Công an TP.HCM đã mời làm việc đối tượng Dương Hồng Phúc (SN 2003, ngụ phường Tân Hưng, chủ tài khoản TikTok "Li Minh Hô Quận 7") về việc có trào lưu “câu view” bất chấp để trục lợi trên mạng xã hội.

Theo công an, thời gian gần đây, trào lưu tạo nội dung phản cảm, thực hiện các hành động gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cá nhân trên sóng trực tiếp (livestream) nhằm thu hút sự chú ý đang có chiều hướng gia tăng. Bằng nghiệp vụ, công an đã mời làm việc Dương Hồng Phúc về hành vi lệch chuẩn này.

Đối tượng Dương Hồng Phúc tại cơ quan chức năng (Ảnh: Công an TP.HCM)

Qua điều tra xác định, tối 10/8, Dương Hồng Phúc thực hiện livestream trên nền tảng Tiktok tại nhà riêng để "PK" (thách đấu nhận quà ảo) với một tài khoản khác. Theo luật chơi, ai nhận được ít quà hơn từ người xem sẽ phải chịu phạt.

Khi thua cuộc, Phúc đã chấp nhận thực hiện một hình phạt vô cùng nguy hiểm. Đáng chú ý, hành động phản cảm này lại thu hút lượng tương tác "khủng" với khoảng 48.000 - 63.000 người theo dõi. Ngay trong phiên live, Phúc đã quy đổi quà tặng từ người xem thành tiền mặt và rút về tài khoản cá nhân.

Tại cơ quan công an, Phúc khai nhận động cơ thực hiện hành vi trên là để "câu view", tăng tương tác nhằm nhận được tiền ủng hộ (donate). Sau quá trình làm việc, Dương Hồng Phúc đã nhận thức được sai lầm và cam kết với cơ quan công an sẽ không tái phạm việc đăng tải, chia sẻ các nội dung vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.

Theo công an, sự việc là lời cảnh báo mạnh mẽ đối với những người sáng tạo nội dung: Việc bất chấp sức khỏe, sự an toàn của bản thân để đổi lấy quà ảo không chỉ vi phạm các quy định pháp luật mà còn gây tác động rất xấu đến tâm lý người xem, đặc biệt là giới trẻ.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cổ xúy, chia sẻ hay tặng quà (donate) cho các nội dung tiêu cực, phản cảm. Các bậc phụ huynh cần đặc biệt quan tâm, giám sát các kênh giải trí của con em mình trên không gian mạng.